Żebrowską poniosło podczas zwijania pieluch. Fanki całe we łzach. "Padłam"

Aleksandra Żebrowska i Joanna Koroniewska z pewnością mogą zostać okrzyknięte najbardziej zdystansowanymi celebrytkami w sieci. W ich aktywności w mediach społecznościowych dominuje sarkazm, poczucie humoru i pokazywanie świata bez kolorowych filtrów. Obie nie wstydzą się też pokazać światu bez makijażu i z potarganą fryzurą, a przy tym obie doskonale się bawią. Tym razem Aleksandra Żebrowska wzięła udział w kampanii biżuterii jednej z popularnych marek i zrobiła to tak, jak tylko ona potrafi. Śmiechom nie było końca.

Aleksandra Żebrowska znowu bawi. "Kiedy zwijanie pieluchy wejdzie za mocno"

Aleksandra i Michał Żebrowscy mają trzech synów. 13-letniego Franciszka, dziesięcioletniego Henryka i trzyletniego Feliksa. Niedawno na świecie pojawiła się córka pary. Macierzyństwo i jego cienie i blaski to temat, który bardzo często przewija się na instagramowym profilu Aleksandry Żebrowskiej. I trzeba jej to przyznać, robi to doskonale, bo pokazuje, jak jest naprawdę, bez koloryzowania rzeczywistości, co jest dziś normą w sieci. Za to właśnie jest tak lubiana. Tym razem żona aktora wzięła udział w kampanii biżuterii. Jak połączyć pierścionki, pieluchy, feminizm i sarkastyczny humor? Żebrowska zna odpowiedź i za to cenią ją obserwatorki. "Trzeba mieć fantazje, by to tak zgrabnie wszystko połączyć" - podsumowała fanka. W materiale Aleksandra Żebrowska eksponuje pierścionki, z gracją zwijając pieluchy swoich dzieci. W pewnym momencie samo zwijanie zaczęło przypominać zupełnie inną czynność, która z obowiązkami domowymi nie ma zbyt wiele wspólnego. "Kiedy zwijanie pieluchy wejdzie za mocno" - zaczęła. "No pewnych nawyków ciężko tak z dnia ma dzień się pozbyć" - podsumowała rozbawiona obserwatorka. Potem Żebrowska zgrabnie połączyła nudne obowiązki domowe z byciem niezależną kobietą.

Żebrowska w złocie zwija pieluchy, a w komentarzach szaleństwo

Wygląda na to, że po raz kolejny Żebrowska trafiła w dziesiątkę. Celebrytka rozbawiła swoje obserwatorki. "Co za baba!", "Padłam. Idealnie", "Genialne", "Mogłaby to być z powodzeniem reklama pieluch", "Uwielbiam panią" - czytamy w komentarzach. Jak wam się podoba?