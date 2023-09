Adam Jóźwiak przez cztery lata pracował w portalu Dzień dobry Toruń, doświadczenie zdobywał także w Meloradiu czy Radiu Zet. W ostatnim czasie związany był z serwisem kujawy-pomorze.info. Na obu portalach pojawił się wpis, w którym żegnają go koledzy i koleżanki. "Zapewniał, że już wkrótce wypoczęty wraca do pracy" - pisali współpracownicy.

Nie żyje Adam Jóźwiak. Dziennikarz miał 32 lata

Współzałożyciel serwisu kujawy-pomorze.info Mariusz Załuski poinformował o śmierci Adama Jóźwiaka i pożegnał go we wpisie. "Jeszcze dwa tygodnie temu świętowaliśmy start naszego portalu. Jeszcze w ostatni czwartek Adam pisał: 'oby najbliższe dni były jeszcze lepsze. Niedługo wrócę do Was z nowymi siłami, zdrowy i działamy'. I dodawał trzy uśmiechnięte buźki oraz pozdrowienia dla wszystkich, bo Adam był pogodnym człowiekiem. Byliśmy pewni, że już za parę dni jak zawsze usiądzie 'po turecku' na kolegium, uśmiechnięty i z pomysłami, które nam nie przyszłyby do głowy" - napisał.

Wystarczyło kilka minut, żebyśmy wiedzieli, że chcemy razem pracować. Adam błyskawicznie zdecydował, że zaryzykuje i będzie budował z nami nowy portal. Niestety, dane nam było popracować razem raptem dwa miesiące - dodał.

Dziennikarza w mediach społecznościowych pożegnał też zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski i prezydent Torunia Michał Zaleski. "Był wspaniałym dziennikarzem. Kochał Toruń. Tą miłość do miasta i jego mieszkańców było widać i słychać w każdym przygotowywanym materiale. Lubiłem słuchać audycje, które przygotowywał do radia. Prezentował w nich sylwetki ciekawych torunian i nieoczywiste historyczne wątki związane z "Grodem Kopernika". Czuło się w tym wszystkim, taką "toruńską naszość" - napisał Paweł Gulewski na Facebooku.

Kim był Adam Jóźwiak?

Adam Jóźwiak pochodził z Kutna, pasjonował się dziennikarstwem. Interesowały go sprawy bieżące, specjalizował się w tematach politycznych, pisał też o sporcie i wydarzeniach kulturalnych. Aktywnie uczestniczył w życiu regionu. Od ponad dekady mieszkał i pracował w kujawsko-pomorskim. Zmarł nagle w wieku 32 lat. Nie podano przyczyny śmierci. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.