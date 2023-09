Krupa po rozstaniu z mężem przeprowadzi się do Polski? Poruszyła temat separacji

Niedawno w mediach pojawiła się zaskakująca informacja o separacji Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. Celebrytka ogłosiła tę decyzję na Instagramie, ale poinformowała, że ze względu na córkę para chce zachować przyjacielskie relacje. Ostatnio Nunes opiekował się czteroletnią Ashą, kiedy Joanna pracowała na planie "Top Model" i fani mieli nadzieję, że ich relacje się poprawiły, a para wróci do siebie. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Separacja trwa, a przyjacielskie stosunki pary tylko udowadniają, ze rozstanie nie zawsze musi kończyć się wojną byłych małżonków.

Joanna Krupa o separacji z mężem i przeprowadzce do Polski. "Sama bym nie mogła tej decyzji podjąć"

W najnowszym wywiadzie dla serwisu Co Za Tydzień Joanna Krupa wspomniała o wspólnym podejmowaniu decyzji z ojcem swojej czteroletniej córki i o trudnościach, jakie niesie za sobą praca wymagająca nieustannych podróży. Celebrytka nie zwalnia tempa i oprócz "Top Model" wraz z naczelną polską trenerką, Ewą Chodakowską zaangażowała się w zupełnie nowy program, więc podróży na trasie USA - Polska będzie zapewne sporo. "Ponad 20 lat tak naprawdę mieszkam w samolocie. Kocham to i to była zawsze moja pasja, ale teraz, jak mam córeczkę, to jest trudniej. Tak naprawdę nie mogę decydować tylko ja, tylko ona też ma ojca, który decyduje, czy może wyjechać, czy nie może wyjechać. Muszę też limitować, jak na przykład wyjeżdżam sama do Polski, żeby za długo nie być bez niej, a jak już jestem na dłuższy czas, to ona ze mną przyjeżdża" - wyznała celebrytka. W rozmowie prowadząca "Top Model" zdradziła też, czy planuje przeprowadzkę do Polski na stałe. Tym samym wyjawiła, że nadal jest w separacji i nie ma planów wracać do partnera.

Na stałe bym pewnie się nie przeprowadziła, bo kocham Kalifornię, ale tak pół roku bym chętnie spędziła tutaj czas. Ale ona ma ojca. Wiadomo, jesteśmy w separacji i on też by musiał... Bo na pewno by nie dał, żebym sama się przeprowadziła... Na dzień dzisiejszy nie ma tego tematu, bo sama bym nie mogła tej decyzji podjąć - podkreśliła Joanna Krupa.

Joanna Krupa poprowadzi nowy program. "Dużo też przeżyłam. Wiadomo, dwa śluby"

Joanna Krupa bardzo często bywa w Polsce z powodów zawodowych. Do jej długiej listy właśnie dołączyło kolejne przedsięwzięcie. Modelka poprowadzi z Ewą Chadakowską nowy program "Zacznijmy odNowa". Celebrytki będą wraz z ekspertkami ratować małżeństwa w kryzysie, a Krupa, jak sama podkreśliła, ma już spore doświadczenie w związkach.

"Myślę, że tak, bo dużo też przeżyłam. Wiadomo, dwa śluby. Nie jestem tam dla nich ekspertką od związków, ale też od nich się uczę. Dają mi też motywację. Długo są razem małżeństwem, mają dzieci, wiadomo, nie każdy moment jest piękny w ich życiu, ale oboje chcą nad tym pracować. Ci, co się zgłaszają do programu, bardzo chcą polepszyć swoje relacje. Chcą, żeby motylki w brzuchu wróciły do nich w związku. To jest piękne, że chcą nad tym popracować i chcą też wrócić do formy, w której kiedyś byli" - powiedziała w rozmowie z nami.