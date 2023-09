Ed Sheeran w ostatniej chwili odwołał koncert. "Jestem zdruzgotany"

Ed Sheeran jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzyków na świecie, a jego utwory podbijają światowe listy przebojów. Nic więc dziwnego, że gromadzi na koncertach prawdziwe tłumy. Obecnie artysta gra w ramach trasy po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Niestety, jedno z ostatnich wydarzeń zostało odwołane. Jest komentarz.

Koncert Eda Sheerana odwołany w ostatniej chwili

Jak podaje The Sun, Ed Sheeran wraz z zespołem podczas próby dźwięku na stadionie Allegiant w Las Vegas dostrzegli poważne problemy, które mogłyby zagrażać nawet życiu i zdrowiu fanów. Gumowe płytki zaczęły się odklejać, na skutek czego o 30 centymetrów osunęły się wysokie wieże. Jak podaje źródło tabloidu, zespół Brytyjczyka walczył do samego końca o to, aby wydarzenie się odbyło. Zrezygnowali z uwagi na bezpieczeństwo.

Zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze na koncertach każdej wielkości i skali, ale jeszcze bardziej na stadionie NFL mieszczącym 65 000 miejsc. Problem dotyczył podłogi, a nie samej sceny, ale Ed i jego ekipa walczyli przez dobę, żeby uratować wydarzenie - przekazuje informator The Sun.

Ed Sheeran zabiega głos w sprawie odwołanych koncertów

Ed Sheeran dwie godziny po opublikowaniu The Sun odniósł się do zaistniałej sytuacji na Instagramie. We wpisie poinformował, że jest mu bardzo przykro w związku z tym, że musiał odwołać koncert. Nie chciał jednak ryzykować zdrowia i fanów, którzy są dla niego niezwykle ważni. Nie mógł nic innego zrobić.

Trochę więcej kontekstu na temat wczorajszego odwołania koncertu. To była kwestia bezpieczeństwa i naprawdę staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby się odbył, ale nie będę ryzykować bezpieczeństwa moich fanów. Naprawdę jestem zdruzgotany, to było bardzo poza moją kontrolą, ale biorę pełną odpowiedzialność za wszystkich - pisał Ed Sheeran na Instagramie.

Koncert został przełożony na koniec października i bilety zachowują ważność. Ci, którzy nie dadzą jednak rady dotrzeć do Las Vegas, mają szansę otrzymać zwrot. "Oczywiście zwroty są dostępne w punkcie zakupu, a koncert został przełożony na 28 października jeśli ktoś jeszcze chce przyjść. Obiecuję, że będzie wyjątkowo. Nic jednak nie odbierze wysiłku, na który ludzie włożyli, aby dostać się do Las Vegas i przykro mi, że nie zostało to przekazane wcześniej osobom, które czekają na zewnątrz. Naprawdę do ostatniej chwili myśleliśmy, że wydarzenie będzie miało miejsce, ale nie mogło się to zdarzyć ze względów bezpieczeństwa. Jeszcze raz przepraszam wszystkich dotkniętych i mam nadzieję, że do zobaczenia w październiku" - dodał. Zdjęcia Eda Sheerana znajdziesz w naszej galerii na górze strony.