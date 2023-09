Czy Maciej Kurzajewski stracił właśnie posadę w jednym z programów TVP? Jak się okazuje, prowadzony przez dziennikarza "Wielki Test" we wrześniu nie pojawi się na antenie. Dotychczas emitowany był raz w miesiącu, w środę po godzinie 21:00. W ostatnim odcinku przed wakacjami uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w "Wielkim Teście o czystej planecie". Do udziału w show zaproszono popularnych artystów, sportowców i dziennikarzy. Triumfował duet rajdowców, Maciej Giemza i Mikołaj Marczyk. Czy ten popularny format powróci jeszcze na antenę?

"Wielki Test" zniknął z anteny. Czy Maciej Kurzajewski stracił posadę w jednym z programów TVP?

Zamiast "Wielkiego Testu" na antenie TVP1 emitowany jest obecnie program przedwyborczy "Polska mówi". Twórcy programu odwiedzają miejscowości w Polsce i umożliwiają zadawanie niewygodnych pytań politykom. W pierwszym odcinku ekipa telewizyjna odwiedziła Otwock. Debaty z udziałem Polaków potrwają aż do wyborów parlamentarnych.

W środę 11 października zostanie wyemitowany ostatni odcinek formatu. Czy wtedy "Wielki Test" powróci na antenę? Jak się okazuje, Maciej Kurzajewski znów pojawi się na wizji w roli prowadzącego. "Program 'Wielki Test' będzie emitowany w ramówce jesiennej od połowy października" - poinformowało biuro prasowe TVP w rozmowie z "Pressserwisem".

Katarzyna Cichopek straciła kolejny program w TVP. Coraz mniej aktorki na antenie stacji

Katarzyna Cichopek niedawno straciła kolejną posadę w TVP. Jak donosi Press.pl program wnętrzarski "Operacja aranżacja", który nadawany był w TVP Kobieta, nie będzie miał swojej kontynuacji. Format pokazywał, jak przeprowadzać metamorfozy mieszkań przy ograniczonym budżecie i aktorka prowadziła go w duecie z Jonatanem Kilczewskim. Stacja nie podjęła się jednak realizacji kolejnego sezonu. "W jesiennej ramówce 2023 program się już nie znalazł. Z naszych ustaleń wynika, że nie ma jeszcze decyzji o ewentualnej kontynuacji programu w 2024 roku" - powiedział informator serwisu. Wcześniej ukochana Macieja Kurzajewskiego straciła fotel jurorski w 'You Can Dance - Nowa generacja", bo program także nie będzie kontynuowany. Nadal możemy oglądać Cichopek w "M jak miłość" i "Pytaniu na śniadanie", które prowadzi w duecie z ukochanym.

