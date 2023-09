Kazimierz Marcinkiewicz od jakiegoś czasu zdaje się być bardzo szczęśliwy. Po burzliwym rozstaniu z Isabel zaczął sobie układać życie u boku Martyny. Ich relacja już została wystawiona na opinię publiczną. Polityk chętnie udostępnia na Instagramie relacje ukochanej i widać, że przepadł w uczuciu na dobre. Dla ukochanej przygotowuje nawet sałatki i spędzają długie godziny na rozmowach. Już jakiś czas temu zdradził, że ich związek niebawem wejdzie na kolejny poziom. Znamy kolejne szczegóły.

Zobacz wideo Kazimierz Marcinkiewicz szykuje się do walki bokserskiej. "Pot się leje, krew jeszcze nie"

Kazimierz Marcinkiewicz zamieszka z partnerką z dala od warszawskiego zgiełku

Sama Martyna raczej stara się zachowywać sporą część życia prywatnego dla siebie. Na Instagramie obserwuje ją zaledwie 100 osób i można się domyślać, że są to głównie znajomi i bliscy. Od czasu do czasu jej relacje udostępnia jednak Kazimierz Marcinkiewicz, który najwidoczniej nie ma zamiaru ukrywać, co się dzieje w jego życiu. Ostatnio na jego relacji pojawił się screen z profilu Martyny, z którego dowiadujemy się, że para ma zamiar przeprowadzić się razem do spokojnej okolicy. Już na samym wstępie zrezygnowali z zatłoczonej Warszawy.

Nie będziemy mieszkać w Warszawie. Nie będziemy mieszkać w mieście - zaczęła Martyna, partnerka Kazimierza Marcinkiewicza.

Kazimierz Marcinkiewicz z ukochaną snują ślubne plany

Kazimierz Marcinkiewicz ostatnio na Instagramie pochwalił się screenem, na którym mogliśmy zobaczyć premiera i Martynę. Ona ma na sobie jeszcze bardzo wakacyjny strój - krótki top i długą spódnicę lub spodnie. Z nowej relacji wynika, że myślą o zorganizowaniu skromnej uroczystości. "Nie będzie weselnej popisówy, skromny ślub" - zapowiedziała.

Kazimierz Marcinkiewicz Instagram @marcinkiewiczkazimierz /@martynakinast

Kazimierz Marcinkiewicz już wcześniej wspominał o ślubnych planach. W jednej z publikacji na Instagramie nawiązał do wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera "A kiedy będziesz moją żoną" i opublikował znaczący fragment utworu, tym samym określając swoje plany wobec nowej ukochanej. "Ubiorę ciebie w błękit kwiatów, niezapominajek i bławatów, ustroję ciebie w paproć młodą i świat rozświetlę twą urodą" - napisał. Zdjęcia Kazimierza Marcinkiewicza znajdziesz w naszej galerii na gorze strony.