Racewicz pozbyła się doczepów. Tak wyglądają jej naturalne włosy

Joanna Racewicz wraca do korzeni. Pozbyła się długich włosów, bo jak sama mówi - "przychodzi czas na autentyczność, prawdę". Tym samym ma znowu fryzurę, którą nosiła przed laty. Z okazji swojej metamorfozy dziennikarka skusiła się na osobisty wpis w mediach społecznościowych. Dzięki niemu dowiadujemy się, że powrót do dawnego uczesania nie był wcale dla niej taki łatwy, jakby się mogło wydawać. Racewicz podkreśla, że teraz jak będzie miała długie włosy, będą one już tylko naturalne.

Racewicz podsumowuje swoją metamorfozę. Napisała, dlaczego ma znowu krótkie włosy

Ostatni raz Joanna Racewicz miała podobną fryzurę pięć lat temu. Ostatnio - z różnym skutkiem - dziennikarka mogła pochwalić się długimi pasmami włosów. Radykalna zmiana kosztowała ją wiele emocji. Oznaczać ma nowy etap w życiu, kiedy będzie słuchała się siebie, a nie próbowała wpisać w gusta innych i komuś przypodobać czy do kogoś się dostosować. "Bałam się tej zmiany. Był powód. Zawsze, gdy obcinałam włosy, miało to wymiar symboliczny. Arcyważny. Znaczyło momenty trudne, przełomowe. Zmiana AD 2023 też ma drugie dno. Cel. Tylko tym razem nie jest reakcją na stratę, tylko częścią drogi powrotnej. Do siebie. Do mnie sprzed Rubikonu, sprzed lat" - napisała na Instagramie we wpisie po powrocie od fryzjera. Teraz ma zamiar zapuszczać je naturalnie.

Kiedyś musiałam założyć pancerz. Twardy. Walka była codziennością, starcie - normą. Teraz chcę inaczej. Tak, to też nowy etap. Z tą różnicą, że teraz to ja wyznaczam kurs. Ja, a nie ludzie, przymus, zdarzenia, iluzje. Spełniłam marzenie o długich włosach. I już. Wystarczy. Teraz będę nosić własne. Krótkie. Aż urosną same. Powoli, naturalne i zdrowe. Przychodzi czas na autentyczność, prawdę. Pod każdym względem. Włosy to część zmiany Zobaczcie, jak minęło nam pięć długich godzin. Było warto - podsumowała Joanna Racewicz.

