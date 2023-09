Kabaret Młodych Panów boleśnie zadrwił z Kukiza. Polityk zareagował. "To prawda"

Kabaret Młodych Panów ostatnio mocno dał o sobie znać. Najpierw zaserwowali skecz podczas "Magicznego Zakończenia Wakacji 2023. Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej", gdzie bez pohamowania żartowali z polityki i nie szczędzili wulgaryzmów. Ostatecznie występ został zdjęty przez Polsat z sieci, ale to nie powstrzymało grupy, aby znów zakpić z polityków. Uderzyli między innymi w Pawła Kukiza, a ten im teraz odpowiedział.

Paweł Kukiz reaguje na kabaret Młodych Panów

Podczas jednego z ostatnich skeczy Kabaret Młodych Panów zażartował z polityków Koalicji Obywatelskiej i tego, jak mogliby się podnieść po sześciu przegranych. Padło nawet porównanie do polskiej reprezentacji piłki nożnej. "Przegraliśmy sześć wyborów z rzędu. To więcej niż Polacy w meczu z Mołdawią" - mówił jeden z kabareciarzy. Nagle satyrycy zadrwili z Liroya i Pawła Kukiza, czyli muzyków, którzy związali się z polityką. Ten drugi od niedawna jest związany z PiS-em. "Kukiza to akurat mogą mieć wszyscy" - padło stwierdzenie prosto ze sceny. Paweł Kukiz najwidoczniej nie miał zamiaru zostawić tego bez komentarza i odniósł się do sytuacji na Facebooku i przyznał, że chętnie udzieli się w jakiejkolwiek partii, która tylko weźmie pod uwagę ważne dla niego postulaty.

To prawda. Od ZAWSZE mówię, że pójdę z każdą partią, która wpisze do swojego programu postulaty zmian ustrojowych (ordynacja, referenda obywatelskie itd.). Postulaty, które wprowadzone w życie spowodują, że 3/4 kabaretów nie będzie się miało z czego śmiać - pisał Paweł Kukiz na Instagramie.

Paweł Kukiz zbanowany na weselu Krzysztofa Skiby

Nie tak dawno temu Krzysztof Skiba wziął ślub z Karoliną Kempińską, na który zaprosili między innymi Andrzeja Grabowskiego oraz Krzysztofa Ibisza. Sam pan młody od lat jest związany z muzyką jako lider Big Cyc, dlatego dołożył wszelkich starań, aby przygotować jak najlepszą oprawę muzyczną. Okazuje się, że zakazał puszczania muzyki Pawła Kukiza. "Oczywiście była lista wykonawców, którzy są preferowani, ale oczywiście może też grać tych, których sam chce. Natomiast była też czarna lista utworów, których nie wolno grać. Listę otwierał Paweł Kukiz - żadnych piosenek Pawła Kukiza, żadnych piosenek disco polo i żadnych piosenek tak zwanej polskiej biesiady weselnej. To była, moim zdaniem, krótka czarna lista, żeby wszyscy dobrze się czuli" - wyjawił. Zdjęcia Pawła Kukiza znajdziesz w naszej galerii na górze strony.