Mateusz Morawiecki poznał swoją żonę Iwonę jeszcze w szkole podstawowej. Para stanęła na ślubnym kobiercu tuż po studiach. Zakochani doczekali się aż czwórki dzieci. Mimo że premier aktywnie działa w przestrzeni mediów, szczególnie politycznych, jego ukochana rzadko kiedy zabiera głos publicznie. Wszystko zmieniło się w 2021 roku, gdy na jaw wyszedł majątek Morawieckiej.

Kim jest żona Mateusza Morawieckiego? Iwona Morawiecka rzadko pojawia się w mediach

Iwona Morawiecka z powodzeniem chroni prywatności swojej oraz najbliższych. Kobieta nie udziela się również w mediach społecznościowych. Żona premiera od zawsze zajmowała się domem i dziećmi. Przez długi czas media kompletnie nie interesowały się życiem prywatnym polityka i jego małżonki. W 2021 roku wyszło na jaw, że majątek Morawieckich jest znacznie większy, niż mogłoby się to wydawać. Premier ukrywał część nieruchomości przed mediami. Z czasem przepisał je na żonę. Małżonkowie dokonali rozdzielności majątkowej. Ponadto Iwona Morawiecka zajmuje się wynajmem oraz zarządzaniem nieruchomościami.

Sprawę zakupu działek na wrocławskim Oporowie ujawniła "Gazeta Wyborcza" w 2019 roku. Wówczas okazało się, że Morawieccy zakupili je za 700 tysięcy od Kościoła. Transakcji dokonali w 2002 roku. Dziewiętnaście lat później działki sprzedała Iwona Morawiecka. Wówczas dostała za nie aż 14,9 milionów złotych. Ich nowym właścicielem została spółka Paskart Sobuś. W 2019 roku żona premiera miała deklarować, że sprzeda działki "po kosztach", a pieniądze trafią na cele charytatywne. Po sprzedaży wydała oficjalne oświadczenie. Wyznała, że kupujący byli zobowiązani do nieodpłatnego przekazania części gruntu na ręce samorządu. Teraz "Gazeta Wyborcza" ujawnia, że Iwona Morawiecka miała kupić także działki pod Jastrzębią Górą, które mogły kosztować około trzech milionów złotych. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Iwona Morawiecka może pochwalić się milionami na koncie

Szacuje się, że wartość łączonego majątku Mateusza Morawieckiego i jego żony Iwony to około 40 milionów złotych. Jak wyliczyła Wirtualna Polska, wartość dwóch działek premiera i jego ukochanej to co najmniej 12,8 miliona złotych. Ponadto Iwona Morawiecka jest również właścicielką lokalu użytkowego we Wrocławiu o wartości około 1,3 miliona złotych, dwóch mieszkań w okolicy wartych łącznie 1,2 miliona złotych oraz dwóch mieszkań w Warszawie o wartości 6,3 miliona złotych. Do tego dochodzą teraz działki, które żona Morawieckiego miała zakupić pod Jastrzębią Górą.