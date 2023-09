Już jesienią tego roku na antenie TTV pojawi się piąty sezon "Kanapowców". Tym razem zamiast uczestników poznamy uczestniczki, a sam program zmieni nazwę na "Kanapowczynie". Widzowie tym samym poznają pięć kobiet ze Śląska, które przez okres kilku miesięcy będą toczyć walkę z niezdrowymi nawykami w drodze o lepszą sylwetkę i samopoczucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wyglądają relacje w Gogglebox? "Przyjaźnię się tylko z Kozakiem i Bombą, resztę mam mocno w..."

"Kanapowczynie" - uczestniczki. Karolina

Karolina ma 23 lata i jest sprzedawczynią na targu w Siemanowicach Śląskich. Uczestniczka jest miłośniczką serowych tostów z sosem hamburgerowym, które pałaszuje na śniadanie. Instagram "Kanapowczyń" podaje, że bohaterka ma w domu sekretną szafkę ze słodyczami i waży 152 kilogramów przy 177 cm wzrostu.

"Kanapowczynie" - uczestniczki. Agnieszka

Agnieszka to 32-letnia właścicielka salonu fryzjerskiego z Bytomia. Jest żoną Michała i od dawna marzy o dziecku. Jest duszą towarzystwa i kocha imprezy - czasem zdarza jej się wypić 12 drinków jednego wieczoru. Waży 96 kilogramów przy 169 cm wzrostu.

"Kanapowczynie" - uczestniczki. Daria

Daria to 33-letnia taksówkarka, która mieszka pod Gliwicami. Jako że pracuje głównie na nocki, dzień zaczyna o 14 - obiadem z kopcem ulubionych ziemniaków. Razem z partnerem ma ponad dwuletnią córkę Marcelinę. Uczestniczka waży 111 kilogramów i ma 164 cm wzrostu.

"Kanapowczynie" - uczestniczki. Agata

Agata to 40-letnia sekretarka z Rudy Śląskiej. Jest żoną Sebastiana i mamą dwójki dzieci - ośmioletniej Matyldy i 16-letniego Igora. Kocha gotowe potrawy, chętnie sięga po mrożonki, a pizze je nawet trzy razy w tygodniu. Waży 99 kilogramów przy 176 cm wzrostu.

"Kanapowczynie" - uczestniczki. Julia

Julia ma 20 lat i mieszka w Łaziskach Górnych. Uczestniczka programu ma 20 lat i jest opiekunką w żłobku. Samodzielnie wychowuje dwuletniego syna Kajtka, któremu w chwilach słabości podbiera słodycze.

"Kanapowczynie". Gdzie i kiedy oglądać?

Premierowe odcinki "Kanapowczyń" w TTV będzie można oglądać we wtorki o godz. 22.00. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany 12 września 2023 roku. "Na zmianę swoich nawyków będą miały kilka miesięcy. Ile osiągną, zależy od nich samych. Wsparcie i motywacja trenera, ścisła dieta, ćwiczenia oraz opieka lekarska - tyle gwarantuje im udział w programie, ale czy to wystarczy, by osiągnąć wyznaczony cel?" - czytamy w portalu Wirtualnemedia.pl komunikat biura prasowego TVN.