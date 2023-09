Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy świadkami rozpoczęcia kolejnego głośnego romansu Hollywood. Po miesiącach spekulacji potwierdziły się doniesienia, że Kylie Jenner i Timothee Chalamet są parą. Portale plotkarskie zapłonęły na początku września, gdy celebrytka i aktor widziani byli wspólnie na koncercie Beyonce, a zdjęcia wymieniającej czułości pary obiegły wówczas media. Zakochani ewidentnie doszli do wniosku, że nie chcą się już ukrywać. W niedzielę 10 września Kylie Jenner i Timothee Chalamet wybrali się wspólnie na finałowy mecz turnieju tenisowego US Open.

Czułe gesty Kylie Jenner i Timotheego Chalameta na meczu tenisowym

Finałowe spotkanie między Djokovicem a Miedwiediewem trwało ponad trzy godziny, a Serb pokonał Rosjanina, po raz czwarty wygrywając US Open. W trakcie meczu niektórzy śledzili rozgrywkę na korcie, inni zaś bacznie przyglądali się temu, co dzieje się na trybunach. Obecni ma meczu Chalamet i Jenner, chociaż przycupnęli z tyłu i zasłonili się okularami przeciwsłonecznymi, i tak zdołali skupić na sobie fotografów. Para zdawała się jednak zupełnie tym nie przejmować i bawiła się w najlepsze. Celebrytka i aktor chichotali, szeptali sobie na ucho, czule się dotykali i nie szczędzili sobie pocałunków. Więcej zdjęć Kylie Jenner i Timotheego Chalamet znajdziecie w galerii na górze strony.

Związek Chalamet i Jenner to coś poważnego?

Pierwsze doniesienia o tym, że Timothee Chalamet i Kylie Jenner mogą się spotykać, zaczęły pojawiać się wiosną tego roku. Samochód celebrytki kilkukrotnie widziany był wówczas pod posesją aktora. Na potwierdzenie spekulacji i pierwsze publiczne wyjście pary trzeba było czekać długo, jednak wygląda na to, że sprawa jest naprawdę poważna. Informator, na którego powołuje się portal Mirror, wyjawił, że Chalamet ma wobec ukochanej "długoterminowe zamiary". Kylie Jenner wcześniej spotykała się m.in. z raperami Tygą i Travisem Scottem, z którym wychowuje obecnie dwójkę dzieci. Timothee Chalamet romansował już za to z córką Madonny Lourdes Leon czy pociechą Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis Lily-Rose Depp. Para poznała się na planie filmu "Król".