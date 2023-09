Mała Jenny z "Forresta Gumpa" dorosła. Teraz jest "koordynatorką ds. intymności"

"Forrest Gump" to jeden z największych hitów w historii kinematografii. Film z 1995 roku zgarnął mnóstwo nagród, w tym kilka Oscarów. Zaskarbił sobie też serca milionów fanów na całym świecie, którzy do dziś chętnie do niego wracają. Dla wielu aktorów, którzy wystąpili u boku Toma Hanksa, stał się też jednym z najważniejszych w karierze. W przypadku Hanny Hall było podobnie, lecz jej ścieżka potoczyła się innym torem.

Zobacz wideo Biegnij, Laal, biegnij! Tego się nie spodziewaliśmy, ale jest zwiastun indyjskiego "Forresta Gumpa"

Od "Forresta Gumpa" do koordynatorki ds. intymności na planie. Tak potoczyła się kariera Hanny Hall

Kiedy w kinach zadebiutował "Forrest Gump", Hanna Hall, wcielająca się w postać młodej Jenny Curran, miała zaledwie 11 lat. To właśnie ona wypowiada w filmie kultową kwestię: "Biegnij, Forrest, biegnij!". Od tego czasu minęło już 28 lat, a aktorka zmieniła się nie do poznania. Także jej kariera nabrała rozpędu i nieoczekiwanego zwrotu.

Cztery lata po sukcesie hitu Roberta Zemeckisa młoda aktorka wystąpiła w innym kultowym tytule. W 1999 roku wcieliła się w główną rolę Cecilii Lisbon w "Przekleństwach niewinności". Później rozwinęła się także w innych formatach. Zaczęła pojawiać się częściej w telewizji, chociażby w serialu "Zabójcze umysły". Hall polubiła się też z horrorami. W 2007 roku zagrała w "Halloween". Od tamtej pory wpadło na jej konto jeszcze kilka produkcji z tego gatunku, czym zyskała sobie grono fanów wśród miłośników filmów grozy.

Jak się okazuje, Hanna Hall zajmuje się nie tylko aktorstwem. Co prawda często zjawia się na planach zdjęciowych, ale w innej roli. Od kilku lat pracuje jako "koordynatorka ds. intymności" i pomaga kręcić sceny zbliżeń. Jej zadaniem jest sprawić, aby wcielający się w bohaterów czuli się komfortowo, a wszystko wyglądało naturalnie.

Nie zawsze chciała być aktorką, ale pasja zaczęła się już w dzieciństwie

W rozmowie z serwisem Indie Outlook Hanna Hall wyznała, dlaczego zdecydowała się spróbować sił w aktorstwie. W dzieciństwie wystawiała małe sztuki teatralne dla zabawy z przyjaciółmi. Choć nigdy nie spodziewała się, że to stanie się jej przyszłym zawodem, to uwielbiała to robić. "To nie była kariera, którą byłam zainteresowana w tamtym czasie, ale zdecydowanie było to coś, co zawsze lubiłam robić. Byłam tak młoda, że chyba nawet tego nie kwestionowałam. Ten pierwszy film był niesamowitym doświadczeniem" - wspominała. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.