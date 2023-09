Natalia Klimas była w samolocie 11 września. "Budzę się ze ściśniętym sercem"

Mija właśnie kolejna, 22. już rocznica zamachu na World Trade Center. W jego wyniku zginęło 2996 osób, a ponad dwa razy tyle zostało rannych. Tę tragedię przeżywają także ludzie, którzy, choć nie byli tamtego feralnego dnia na miejscu, to czują się z nim związani. Manuela, uczestniczka "Big Brothera", miała wówczas przebywać na dachu wieżowca, ale los ją uratował. Natomiast Natalia Klimas leciała właśnie spełnić swój amerykański sen.

Natalia Klimas o zamachach z 11 września 2001 roku. Dramatyczne wyznanie aktorki

Tragicznymi wspomnieniami sprzed 22 lat aktorka podzieliła się w mediach społecznościowych. Wyznała, że tamtego dnia znajdowała się w samolocie zmierzającym właśnie do Stanów Zjednoczonych. Kiedy media obiegła informacja o zamachu, jej rodzice odchodzili od zmysłów.

Zawsze się budzę tego dnia ze ściśniętym sercem. Dzwonię do mamy. Ona też z gulą w gardle. Nie tylko dlatego, że wspominamy, jak 11 września 2001 wsiadałam do samolotu do Stanów jako nastolatka i ile nas to kosztowało - napisała.

Dla Natalii Klimas rocznica tego wydarzenia jest też okazją na szczerą rozmowę ze swoją mamą. Aktorka wykorzystuje ten moment, aby przemyśleć ważne aspekty życia. "To nam przypomina o upływającym czasie, o wszystkim, co razem przeszłyśmy. Wiele radości i miłości, sporo też tęsknoty, cierpienia i smutku, jak to w życiu każdego człowieka" - dodała.

Natalia Klimas wspomina Nowy Jork. W tle World Trade Center

W dalszej części InstaStories aktorka wspomina, jak mieszkańcy miasta radzili sobie po zamachu. Podzieliła się z fanami wzruszającymi opisami. "Pamiętam Nowy Jork tydzień po tej tragedii. Wszędzie zdjęcia osób poszukiwanych. Dzieci, mamy, dziadkowie, młodzi ludzie. Wszędzie świece, kwiaty. Wszyscy płakali i tulili się do siebie na ulicach, a jednocześnie robili wszystko, żeby świat wrócił do normy. I już nigdy nie wrócił. Amerykanie nigdy już nie czuli się tak bezpieczni, jak kiedyś. Ale to, jak nowojorczycy się nie poddawali, to jak trzymali się razem i wspierali w tym czasie... Tego nie zapomnę nigdy" - wyznała. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.