Caroline Derpieński jakiś czas temu zasłynęła w polskim show-biznesie. Celebrytka uważa się za "ikonę Polaków" w Stanach Zjednoczonych. Twierdzi, że za oceanem zrobiła ogromną karierę, szczególnie w modelingu. Jej wizerunkowi kontrowersji dodał rzekomy związek z 60-letnim miliarderem Jackiem, o którym Caroline co jakiś czas opowiada w wywiadach. Celebrytka zdobywa jednak coraz większe grono fanów, którzy uwielbiają oglądać jej wypowiedzi. Mało kto zdaje sobie sprawę, że kilka lat temu Karolina Derpieńska prezentowała się zupełnie inaczej. Na profilu celebrytki znajdziemy dużo zdjęć.

Jak kiedyś wyglądała Caroline Derpieński? Przez lata kompletnie się zmieniła

Caroline Derpieński aktywnie działa w mediach społecznościowych. Często publikuje prywatne zdjęcia. Na jej profilu na Instagramie dominują jednak fotografie z wybiegów. Warto również podkreślić, że celebrytkę obserwuje ponad siedem milionów osób, co sprawia, że jest drugą najpopularniejszą osobą z Polski na tej aplikacji. Wiele osób ma jednak wątpliwości co do wiarygodności liczby obserwujących kobiety. Dotychczas Caroline wrzuciła prawie trzy tysiące postów. Mało kto wie, że na samym dole znajdują się kadry celebrytki za czasów bycia "Karoliną".

Na dawnych ujęciach Caroline kompletnie nie przypomina siebie. Obecnie celebrytka gustuje w odważnych makijażach i gustownych strojach. Mocno podkreślone kości policzkowe to codzienność dla Derpieński. Gdy była nastolatką, prezentowała się zupełnie inaczej. Lata temu rezygnowała z noszenia makijażu. Z czasem delikatnie zaczęła podkreślać urodę. Patrząc na stare zdjęcia Caroline, trudno dopatrzeć się w niej wizerunku, który teraz przedstawia. Więcej zdjęć Caroline Derpieński dawniej i dziś znajdziecie w galerii na górze strony.

Caroline Derpieński o życiu jako "Karolina". Przyznała, czemu wróciła do Polski

Caroline Derpieński na co dzień mieszka w Miami. Ostatnio jednak ponownie odwiedziła Polskę. W trakcie pobytu w kraju udzieliła kilka wywiadów. Szczególnym echem odbiła się jej wizyta w show Kuby Wojewódzkiego. Wówczas Derpieński wyznała, po co tak naprawdę zdecydowała się przyjechać z USA. "Ja przyjechałam do Polski tylko pogwiazdorzyć. Powiedziałam to już w pierwszym wywiadzie, nie zarobiłam tu ani złotówki. Moja cała działalność jest w Stanach Zjednoczonych, ja nie jestem tu po pieniądze" - podkreśliła. ZOBACZ TEŻ: Schreiber idzie na wojnę z Derpienski. Jest nieprzyjemnie. "Dziewczyna podstarzałego sugar daddy"