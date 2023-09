Dawid Posiadło i Maria Dębska są parą? Spekulacje na temat tego, co łączy wokalistę i aktorkę, nie ustają od wakacji. Na początku sierpnia serwis WP Gwiazdy donosił, że para była widziana razem na OFF Festivalu, a także mieli wspólnie przechadzać się po Katowicach. Od tego czasu pojawiały się kolejne doniesienia mające świadczyć o tym, że między tą dwójką rodzi się coś więcej niż przyjaźń. To nagranie też raczej plotek nie uciszy.

Pocałunki Dawida Posiadło i Marii Dębskiej. Do sieci trafiło wideo

O czułych gestach Posiadło i Dębskiej donosi portal ShowNews. Na jego tiktokowym profilu pojawił się filmik, na którym widać parę zakochanych. Znajdują się w miejscu publicznym podczas koncertu, stojąc blisko siebie. Po chwili Podsiadło odstawia drinka, szeroko się uśmiecha, po czym czule obejmuje Dębską i kradnie jej całusa.

Sami zainteresowani jak na razie nie odnieśli się do spekulacji na temat rzekomego romansu. Wątpliwym jest, czy Dawid Posiadło kiedykolwiek skomentuje tę sytuację. Muzyk od lat konsekwentnie milczy na temat życia prywatnego, a o jego poprzednich związkach wiadomo bardzo niewiele. Maria Dębska zapytana o Dawida Posiadło w rozmowie z Pudelkiem odparła tylko enigmatycznie, że nie chce komentować prywatnych kwestii. "Jestem szczęśliwa" - powiedziała jedynie.

Pod koniec sierpnia wspólne zdjęcia Dębskiej i Podsiadło znalazły się także na łamach "Faktu". Aktorka i muzyk byli wówczas widziany podczas wspólnych zakupów w markecie, a następnie spotkali się z Darią Zawiałow. Już we trójkę pomaszerowali razem na lody. Na fotografiach widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie. Zdjęcia Marii Dębskiej i Dawida Posiadło znajdziecie w galerii na górze strony.

Maria Dębska niedawno się rozwiodła

Maria Dębska w ubiegłym roku sfinalizowała rozwód. W 2018 roku zaczęła spotykać się z aktorem Marcinem Bosakiem, którego poślubiła dwa lata później. Relacja pary nie przetrwała jednak próby czasu, a już w 2022 roku postanowili oficjalnie zakończyć małżeństwo. Przez pewien czas Dębską łączono także z Erykiem Kulmem, jednak aktorka zdementowała, że jest między nimi coś więcej niż przyjaźń. "Mamy z Erykiem z tego ogromny ubaw, bo jesteśmy bardzo dobrymi kolegami" - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.