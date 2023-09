Legendarny dziennikarz usłyszał druzgocącą diagnozę. Objawy choroby są nietypowe

Alastair Stewart ujawnił, że cierpi na demencję. 71-letni brytyjski dziennikarz odszedł na początku roku na emeryturę po prawie pięciu dekadach pracy na wizji. Stewart - który pracował dla ITV i Channel 4 - powiedział GB News, że za decyzją o odejściu z pełnoetatowej pracy stoi jego stan zdrowia. Stewart zgłosił się do lekarza po tym, jak czuł się zdezorientowany przy wykonywaniu prostych, domowych czynności. Obok druzgocącej diagnozy usłyszał także, że przeszedł kilka małych wylewów, o których nie wiedział.

Brytyjski dziennikarz wyznał, że cierpi na demencję. Takie miał objawy

"Nagłówek, który jest - jak sądzę - stosunkowo dramatyczny, polega na tym, że około sześć, dziewięć miesięcy temu zacząłem czuć się nieco zdezorientowany" - powiedział. Stewart podkreślił, że jego objawy na polegały stricte na zapominaniu, lecz swoistym poczuciu zagubienia. "Byłem zdezorientowany w takich rzeczach, jak poprawne sznurowanie butów (dlatego teraz noszę cudowne mokasyny), upewnianie się, że krawat jest prosty i pamiętanie, że dyżur w programie jest o 16:00, a nie 17:00" - wylicza Stewart.

Co to jest otępienie naczyniowe i jakie są objawy?

Demencja naczyniowa (inaczej zwana otępieniem naczyniowym) jest częstym typem demencji spowodowanym zmniejszonym przepływem krwi do mózgu. Do jej objawów zalicza się: powolność myślenia, trudności z planowaniem i zrozumieniem, problemy z koncentracją, zmiany nastroju lub zachowania, uczucie zdezorientowania i zagubienia, trudności w chodzeniu i utrzymaniu równowag. Problemy te mogą sprawić, że codzienne czynności staną się coraz trudniejsze, a osoba cierpiąca na tę chorobę może w końcu nie być w stanie zadbać o siebie. Otępienie naczyniowe jest nieodwracalne i postępujące, przez co jego leczenie jest utrudnione. W odróżnieniu jednak od schorzeń neurozwyrodnieniowych - takich jak choroba Alzheimera - wystąpieniu otępienia naczyniowego można aktywnie zapobiegać, wpływając na jego czynniki etiologiczne, m.in. poprzez kontrolę ciśnienia tętniczego krwi oraz gospodarki lipidowej.