Za nami mecz Polska-Albania, który odbył się w ramach eliminacji do Euro 2024. Polska reprezentacja przegrała 0:2. Nie da się ukryć, że piłkarze nie popisali się na murawie. Sporym rozczarowaniem okazał się Grzegorz Krychowiak, który po przerwie wrócił do reprezentacji. Nie zaskoczył jednak dobrym stylem. Miał problemy z dynamiką, zaczął nawet faulować, co doprowadziło trenera reprezentacji Polski Fernando Santosa do wściekłości. Na kiepską formę Krychowiaka zwrócił uwagę również Kuba Wojewódzki. "Pilna wiadomość do Grzegorza Krychowiaka. Grzegorz. Nasi są w białych" - zakpił na Facebooku. Krychowiakowi kiepsko idzie jednak nie tylko na boisku, ale i w czasie wywiadów.

Grzegorz Krychowiak podpadł internautom. Kpiny z dziennikarza i żony nie przypadły im do gustu

Zanim doszło do meczu Polska-Albania, polska reprezentacja grała z Wyspami Owczymi. Walka była zacięta, a w drugiej połowie honor naszej drużyny obronił Robert Lewandowski. Ostatecznie spotkanie zakończyło się z wynikiem 2:0 dla Polski. Po meczu Grzegorz Krychowiak miał okazję porozmawiać z jednym z dziennikarzy. Na pytanie "Czy trudno jest wejść do zespołu w tak trudnym momencie, po porażkach" odpowiedział uderzając zarówno w dziennikarza, jak i swoją żonę.

"Nie, wprost przeciwnie. Moja żona zadała mi to pytanie. Ktoś tu się nie zna na piłce. To tylko świadczy o poziomie pytania" - powiedział, a dalej już próbował być poważny. "Nie mam wrażenia - jako kibic reprezentacji po dwóch ostatnich zgrupowaniach, a teraz jako zawodnik, że jest jakaś zła atmosfera, że panuje jakaś dodatkowa presja" - dodał.

Zachowanie piłkarza zbulwersowało internautów. "Cwaniak! Dla takich nie powinno być miejsca w reprezentacji Polski!", "Może pan dziennikarz powinien żonie pogratulować za pytanie", "Jakim cudem ten człowiek gra w reprezentacji..." - komentowali oburzeni.

Tomasz Hajto krytykuje Grzegorza Krychowiaka

Zachowanie piłkarza nie spodobało się Tomaszowi Hajcie, który na antenie Polsatu ostro go skrytykował. "Moim zdaniem to pycha i arogancja. Czy to jest moment, żeby żartować? Była kiedyś taka konferencja prasowa, gdzie się założyli, kto wplecie w swoje zdanie jakiś wyraz. I mieli 'bekę' ze wszystkich dziennikarzy w Polsce. Dzisiaj wrzuca sobie dowcip o swojej żonie. Wydaje mi się, że to nie moment i nie czas na to. Zwłaszcza przy tym, jak prezentuje się sportowo. (...) Niech przyłoży się do tych spotkań. Przy jego poziomie, jaki prezentuje, to jego pycha i arogancja zgubi jego, a przy okazji reprezentację i awans do mistrzostw Europy" - powiedział.