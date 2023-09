Najstarszy syn Krzysztofa Ibisza ma obecnie 24 lata. Jego mamą jest dziennikarka Anna Zejdler, z którą prezenter był w związku małżeńskim w latach 1998-2004. W 2005 roku Ibisz ożenił się po raz drugi. Jego wybranką była Anna Nowak-Ibisz. Mężczyzna ma z nią syna, Vincenta. Niedawno dziennikarz doczekał się kolejnego potomka. Najmłodszy Bruno za niedługo skończy rok. Jak starsi bracia się z nim dogadują? Więcej zdjęć Krzysztofa Ibisza z synami znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Hania Puchalska powiedziała nam, czym zachwycił ją Krzysztof Ibisz i kogo uważa za najprzystojniejszego Polaka

Krzysztof Ibisz opowiedział o relacjach swoich synów. Różnica wieku stwarza problem?

W niedawno odbytej rozmowie z Party.pl Ibisz opowiedział o swoich przemyśleniach na temat rodzicielstwa. "Nie ma nic piękniejszego, niż bycie z dzieckiem w procesie dorastania, w procesie opieki nad nim" - wyznał. Później prezenter opowiedział, jak w roli starszych braci odnajdują się jego pozostali synowie. "Jeszcze z młodym starsi nie mają takiego kontaktu, bo młody jeszcze nie mówi, ale już powoli zaczyna. Coś tam można z jego dziecięcej mowy wyczytać, także już niedługo będą mogli sobie porozmawiać" - skomentował dziennikarz. Szczęśliwy Ibisz bardzo często pokazuje ujęcia z małym Borysem w mediach społecznościowych. Jego zdjęcia możecie znaleźć na końcu artykułu.

Krzysztof Ibisz szczerze o emeryturze. Nigdy na nią nie pójdzie

W najnowszym wywiadzie z Jastrząb Post prezenter zdradził, co myśli na temat przejścia na emeryturę. "Nigdy nie pójdę na emeryturę. Nie ma takiego stanu umysłu. Mnie interesuje świat, to, co robię, media, telewizja, projekty, które realizujemy, więc w ogóle nie ma takiego myślenia. To w ogóle nie jest dla mnie temat. My działamy, pracujemy, również nad naszymi projektami i to nas na maksa kręci, tego się trzymamy i łączymy rodzinę z naszymi projektami zawodowymi" - wyznał Ibisz. To z pewnością dobra informacja dla wszystkich fanów dziennikarza, którzy będą mogli go oglądać w telewizji jeszcze przez długi czas. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Ibisz popisał się kreatywnością. Zobaczcie, gdzie zabrał żonę z okazji rocznicy. "Jesteście boscy"