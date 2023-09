Edyta Górniak od lat współpracuje z Telewizją Polską. Mogliśmy ją zobaczyć w roli jurorki w "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Gwiazda również bardzo często pojawia się na imprezach organizowanych przez TVP. Co roku możemy zobaczyć ją m.in. na Sylwestrze Marzeń z Dwójką. Teraz piosenkarka ma pojawić się w zupełnie nowym formacie. "Rytmy Dwójki" to program, w którym wybrana zostanie najpiękniejsza polska piosenka od czasów międzywojennych. Co zatem obiecano Edycie Górniak, że zgodziła się na udział w produkcji? Więcej zdjęć Edyty Górniak znajdziesz w galerii na górze strony.

Edyta Górniak dostała propozycję nie do odrzucenia? Naprawdę sporo na tym zarobi

O ofercie, jaką złożyło TVP Edycie Górniak, doniósł Pudelek, który o propozycji dowiedział się od swojego informatora. "Telewizja Polska stanęła na wysokości zadania, żeby zaangażować ją do programu "Rytm Dwójki". Edyta Górniak dostała aż trzy garderoby, kierowcę do dyspozycji 24 godziny na dobę, dowolność w wyborze utworów, dziewięcioosobową ekipę i przede wszystkim największą gażę. Za nagranie ośmiu odcinków dostanie aż 400 tysięcy złotych" - zdradził informator. Podobno piosenkarka bardzo szybko zgodziła się na udział w programie i już teraz werbuje inne gwiazdy do swojej ekipy.

"Rytmy Dwójki". Kto poprowadzi program, w którym wystąpi Edyta Górniak?

Nowy format TVP poprowadzą Izabela Krzan oraz Sandra Kubicka. W programie zobaczymy również Marka Sierockiego. Zaprezentuje on historię każdego przeboju, który będzie wykonywany przy akompaniamencie orkiestry pod batutą Grzegorza Urbana. Zgromadzona publiczność wybierze najlepszy utwór odcinka, a w finale spotkają się zwycięzcy z poszczególnych odsłon. Oprócz Edyty Górniak, w programie będziemy mogli zobaczyć m.in. Nataszę Urbańską, Lanberry i Rafała Brzozowskiego. "Rytmy Dwójki" będą nadawane w piątki o 22:10. To kolejna nowość z jesiennej ramówki obok "Lokatorki" i "Kamerdynera". ZOBACZ TEŻ: Edyta Górniak nie będzie już Ewą. Szykuje totalną metamorfozę. "Odsłona inna niż wszystkie" [PLOTEK EXCLUSIVE]