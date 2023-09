Każda osoba, która oglądała pierwszą edycję "Big Brothera", z pewnością pamięta głośną i energiczną Manuelę Michalak, której śmiech odbijał się echem od ścian domu Wielkiego Brata. Michalak doszła nawet do finału, jednak w reality show zajęła ostatecznie drugie miejsce, przegrywając z Januszem Dzięciołem. Jak się okazuje, o uczestniczce programu niebawem znów może być głośno. Michalak startuje bowiem w nadchodzących wyborach do Senatu. Jak zapowiedziała w rozmowie z "Faktem", chce doprowadzić do "końca wojny między Polakami".

Manuela Michalak rozpoczyna mariaż z polityką

Manuela Michalak zdradziła tabloidowi, że od dłuższego czasu działa bezpłatnie w Radzie Gospodarczej Lubonia, a także zajmuje się doradzaniem właścicielom firm. Była uczestniczka "Big Brothera" zdecydowała się wystartować w wyborach do Senatu z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców. Jak przyznała, na sercu leży jej przede wszystkim los małych i średnich przedsiębiorców. W rozmowie z "Faktem" ujawniła także, dlaczego ubiega się o mandat senatorski, a nie poselski.

Senat jest dla mnie instytucją, która kreuje, trzyma pieczę nad ustawami. Senat skupia się bardziej nad kwestiami merytorycznymi ustaw, mniej tam polityki, a więcej pracy i dyskusji. Chcę być głosem obywateli w senacie, stąd taka decyzja - wyznała.

Czym Manuela Michalak zajmowała się po "Big Brotherze"?

Gdy w 2001 roku zakończyła się pierwsza edycja "Big Brothera", niemal wszyscy jej uczestnicy z dnia na dzień stali się najbardziej rozpoznawalnymi celebrytami. Manuela Michalak przez pewien czas odcinała kupony od zdobytej w show sławy. Wraz z kolegami z programu zagrała w dwóch filmach Jerzego Gruzy: "Gulczas, a jak myślisz...", a także "Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja". Przez kilka lat była także prowadzącą popularnego wówczas programu komediowego "Maraton uśmiechu". Po pewnym czasie przestała jednak pojawiać się w mediach i skupiła na rozwijaniu własnej działalności. Została zatrudniona w Instytucie Kaliskim, gdzie powołano ją na ekspertkę ds. przedsiębiorczości i wsparcia biznesu. Więcej zdjęć Manueli Michalak znajdziecie w galerii na górze strony.