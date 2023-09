Kevin Spacey chce "zostawić te bzdury za sobą". Planuje wrócić do Hollywood

Ostatnich kilka lat nie należało do najlepszych w życiu Kevina Spaceya. Aktor usłyszał aż 13 zarzutów, w tym dziewięć z nich dotyczyło napaści seksualnych. Kevin Spacey mierzył się też z oskarżeniami o doprowadzenie osoby do aktywności seksualnej bez jej zgody. Zarzuty odbiły się na jego karierze. Kevin Spacey nie dostawał nowych propozycji zawodowych i stracił rolę w hitowym serialu "House of Cards". Ostatecznie 26 lipca został uniewinniony ze wszystkich stawianych mu zarzutów. Teraz zamierza odbudować swoją karierę i zapowiada powrót do pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jennifer Lopez, Johnny Depp, czy Ryan Gosling, czyli lista aktorów o wielu talentach artystycznych [MUSIMY O TYM POGADAĆ]

Kevin Spacey chce wrócić do Hollywood. Mówi o "zostawieniu tych bzdur za sobą"

Serwis Mirror donosi, że obecnie Kevin Spacey planuje skupić się na swojej pracy. Jego wieloletni przyjaciel i hollywoodzki producent Geoffrey Mark ujawnił, jakie nadzieje aktor wiąże ze swoją przyszłością. Zapewnił też, że wierzył w jego niewinność. "Znałem Kevina od wielu lat. Wiedziałem, że jest niewinny. Wiedziałem, dlaczego postawiono te zarzuty" - powiedział. "Kevin Spacey to jeden z najbardziej utalentowanych ludzi na świecie i musi odbudować swoją karierę, inaczej stracimy wszystkie wspaniałe występy, które są jeszcze przed nim" - podkreślił.

Producent wyznał "Daily Mail", że chce "uczcić" Kevina i nazwał go swoim "kumplem". Zapewnił, że aktor jest podekscytowany przyszłością. "Chce zostawić te bzdury za sobą. Zamierza zrobić coś nowego i kreatywnego, ponieważ taki właśnie jest Kevin. Zobaczymy, jak ujawni się w nim zupełnie nowa, twórcza strona. (...) Jestem podekscytowany możliwością zobaczenia tego" – powiedział.

W zeszłym miesiącu widziano Kevina Spaceya, jak spędzał wieczór przy kolacji z Eltonem Johnem. Wyglądało na to, że oboje dobrze się bawią w lokalu. Wcześniej muzyk został wezwany na świadka wraz z mężem Davidem Furnishem przez obronę Kevina podczas jego londyńskiego procesu.

Kevin Spacey dziękował ławie przysięgłych

Do spotkania aktora i muzyka doszło kilka tygodni po tym, jak Kevin został uznany przez londyński sąd za niewinnego napaści na czterech mężczyzn. Mężczyźni oskarżyli go o bycie "seksualnym tyranem" i popełnienie serii rzekomych napaści, takich jak "agresywne" chwytanie innych mężczyzn za krocze w latach 2001–2013. Ława przysięgłych oczyściła go z dziewięciu przestępstw na tle seksualnym. Po wyjściu z sądu rozmawiał z reporterami przed sądem koronnym w Southwark. "Chciałbym powiedzieć, że jestem niezmiernie wdzięczny ławie przysięgłych za poświęcenie czasu na dokładne zbadanie wszystkich dowodów i wszystkich faktów, zanim podjęto decyzję. Jestem zaszczycony dzisiejszym wynikiem" – powiedział.