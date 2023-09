Kiedy w styczniu Fernando Santos przejmował polską kadrę po Czesławie Michniewiczu, w mediach wrzało. Niektórzy pokładali w Portugalczyku wielkie nadzieje, w końcu na swoim koncie miał sukcesy z poprzednimi drużynami. Inni jednak zdroworozsądkowo wróżyli mu raczej szybki powrót na łono ojczyzny. Po kilku miesiącach i meczach eliminacji do Euro 2024 - które, jak wyglądały, pokazuje najlepiej ostatnie spotkanie z Albanią - trener reprezentacji Polski nie cieszy się w naszym kraju dużą popularnością. Nie przekłada się to jednak na zarobki, bo Portugalczyk raczej nie ma na co narzekać.

Tyle zarabia Fernando Santos. Kwota robi wrażenie

Jak podają dziennikarze WP Sportowe Fakty, uposażenie Fernando Santosa może wynosić nawet 700 tysięcy złotych miesięcznie. Nie jest to w żaden sposób potwierdzone. Jednak autorzy artykułu podkreślają, że według nich jest to kwota, na którą trener reprezentacji Polski "może co najmniej liczyć". Oznacza to, że Portugalczyk rocznie zarabiałby ok. 8,4 mln złotych. Do tej pory podobno wypłacono mu 3,5 mln złotych.

Idąc dalej w wyliczenia, wychodzi, że za każdy punkt w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy mógł dostać nawet 1,16 mln. Do tej pory Polacy zagrali pięć meczów, z czego tylko w dwóch udało im się wygrać. Obecnie w tabeli zajmują przedostatnie miejsce z sześcioma punktami. Warto więc wyliczyć, że za wyniki reprezentacji w tych eliminacjach Santos zarobił ponad sześć milionów złotych.

Najdroższy selekcjoner w historii Polski. Santos zarobił więcej niż trzej poprzedni trenerzy razem wzięci

Już od dawna było wiadome, że Portugalczyk nie będzie łaskawy dla PZPN przy negocjacji swojej stawki. Okazuje się jednak, że Santos ze swoimi 700 tysiącami złotych zarabia lepiej niż wszyscy poprzedni trenerzy. Jego poprzednik, Czesław Michniewicz, mógł liczyć "jedynie" na 200 tys. zł. miesięcznie. A pozostali?

Adam Nawałka - 80 tys. zł. (pierwszy kontrakt), 120 tys. zł. (drugi kontrakt),

Jerzy Brzęczek - 160 tys. zł.

Paulo Sousa - 315 tys. zł.

Czesław Michniewicz - 200 tys. zł

Fernando Santos - 700 tys. zł

Przyszłość Fernando Santosa. Selekcjoner do wymiany?

Jak zwykle po porażce polskiej reprezentacji w mediach społecznościowych pojawiają się głosy rozżalonych kibiców, które mówią o natychmiastowym zwolnieniu trenera. Warto jednak zaznaczyć, że póki co nie ma takich informacji ze strony PZPN. Kontrakt z Fernando Santosem został zawarty na dwa cykle eliminacji: do Mistrzostw Europy 2024 i Mistrzostw Świata 2026. Więcej zdjęć trenera reprezentacji Polski znajdziecie w galerii na górze strony.