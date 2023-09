Sport od zawsze wzbudzał ogromne emocje wśród kibiców znajdujących się na trybunach jak i przed telewizorami. Wśród nich są również gwiazdy, które aktywnie wspierają polskich zawodników. Piłka nożna to jeden z tych sportów, który nie ma dobrej passy w przypadku naszej reprezentacji. Nasi piłkarze przegrali niedzielny mecz z Albanią 0:2.

Kuba Wojewódzki komentuje mecz z Albanią. Ma radę dla Grzegorza Krychowiaka

Do tej sytuacji odniósł się m.in. Kuba Wojewódzki. Dziennikarz ma szczególną radę dla Grzegorza Krychowiaka. Piłkarz w meczu z Wyspami Owczymi grał przeciętnie. Spotkanie z Albanią miało dać odpowiedź, w jakiej naprawdę jest on formie. I niestety - Krychowiak wciąż nią nie zachwyca. Grzegorz miał problemy z dynamiką. W drugiej połowie się spiął, jednak jego dwa strzały z dystansu pozostawiały wiele do życzenia. Ostatecznie zaczął faulować, co do wściekłości doprowadziło trenera reprezentacji Polski - Fernando Santosa, który stwierdził, że zdejmie zawodnika z boiska. Krychowiak, rozgrywający przeciwko Albańczykom swój mecz numer 100 w reprezentacji Polski, na pewno nie może być zadowolony z tego występu.

Pilna wiadomość do Grzegorza Krychowiaka. Grzegorz. Nasi są w białych - napisał Kuba Wojewódzki na Facebooku.

Fani nie mają dobrych wiadomości. Krytyce nie ma końca

Kibice w komentarzach poparli Wojewódzkiego i przyznali, że spodziewali się większej woli walki naszych piłkarzy. Oczywiście nie zabrakło słów krytyki dla Grzegorza Krychowiaka, który jeszcze kilka dni temu zapewniał, że z Albanią "wolałby wygrać w słabym stylu, niż zagrać super mecz i przegrać". Cóż. Jak było widać, mecz był nie tylko przegrany, ale też zagrany w słabym stylu. Po pięciu rozegranych spotkaniach eliminacji Euro 2024 sytuacja polskiej reprezentacji jest beznadziejna. Grupie E przewodzi Albania (10 pkt). Drugie miejsce zajmują Czesi (8 pkt), którzy rozegrali mecz mniej. Trzecia jest Mołdawia (8 pkt), a Polska zajmuje dopiero czwarte miejsce z dorobkiem 6 pkt. Gorsze są tylko zamykające tabelę Wyspy Owcze (1 pkt). Polaków do końca zmagań o Euro 2024 czekają mecze z Mołdawią i Czechami u siebie oraz Wyspami Owczymi na wyjeździe. Muszą wygrać wszystkie spotkania. Więcej zdjęć Grzegorza Krychowiaka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Chyba zacznę bardziej interesować się grą w szachy niż piłką nożną. Na to samo wyjdzie.

Krychowiak to w kręgle niech sobie zagra.

Grzegorz Krychowiak odpowiada: Ale przecież czerwony też mamy na fladze - komentowali fani.

Grzegorz Krychowiak kapif