Coraz mniej Cichopek w TVP. Straciła kolejny program

Jeszcze rok temu jesienią Katarzyna Cichopek poza rolą w "M jak miłość" i prowadzeniem "Pytania na śniadanie" była jurorką w "You Can Dance. Nowa generacja" i prowadziła format "Operacja aranżacja". Ostatnio okazało się, że taneczne show Dwójki nie doczeka się kontynuacji. To nie koniec zmian w życiu zawodowym Cichopek. Teraz Press ustalił, że z wizji spada jej kolejny program.

Nie spotka się z widzami TVP Kobieta

Do niedawna Cichopek mogła narzekać na nadmiar obowiązków. Okazuje się jednak, że ostatnio ma ich w życiu zawodowym mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Według informacji Press.pl program wnętrzarski "Operacja aranżacja" emitowany w ubiegłą jesień nie doczekał się swojego miejsca w TVP Kobieta, gdzie można go było dotychczas oglądać. "W jesiennej ramówce 2023 program się już nie znalazł. Z naszych ustaleń wynika, że nie ma jeszcze decyzji o ewentualnej kontynuacji programu w 2024 roku" - mówi informator serwisu. Na razie nie wiadomo też nic o planowanych wyzwaniach zawodowych Cichopek w telewizji. Nowy program muzyczny "Rytmy Dwójki" prowadzi nie ona, a Izabella Krzan i Sandra Kubicka. Uważacie, że to słuszna decyzja?

Nowicki też ma mniej programów jesienią

Katarzyna Cichopek to niejedyna gwiazda TVP, której mniej będzie w najbliższym czasie w telewizji. Press donosił też, że w jesiennej ramówce TVP Nauka nie pojawi się nowa edycja teleturnieju "Giganci nauki", prowadzonego przez Łukasza Nowickiego. "Jeśli możliwości finansowe i programowe pozwolą, to powstanie kolejny sezon. Jednak już nie w tym roku" - wyznał Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka. Nowickiemu pozostaje w telewizji prowadzenie teleturnieju "Postaw na milion".

Zdjęty z anteny program Cichopek "Operacja aranżacja" pokazywał, jak przeprowadzać metamorfozy mieszkań przy ograniczonym budżecie. Widzowie znajdywali w nim szereg podpowiedzi, jak w prosty i niewyszukany sposób odświeżyć mieszkanie, jak je zaaranżować i sprawić, by było bardziej funkcjonalne. Edukacyjnym walorem programu były też cenne porady praktyczne dotyczące wyboru i wykorzystania materiałów budowlanych, wystroju wnętrz i mebli.