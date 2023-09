Internauci węszą "aferę obrączkową" u Lewandowskich. Zaczęli się martwić

Fani Roberta Lewandowskiego śledzą jego każdy krok i medialną aktywność. Nic więc dziwnego, że podczas jednego z wywiadów piłkarza zwrócili uwagę także na jego dłonie. Szybko zwrócili uwagę, że kapitan polskiej reprezentacji nie ma na placu obrączki. Czy to zapowiedź małżeńskich problemów? W sieci pojawiło się wiele hipotez.

Lewandowski nie założył obrączki. Fani mają swoje teorie. "Jestem coraz bardziej przekonany, że coś się stało"

Niektórzy fani brak obrączki na palcu Roberta Lewandowskiego połączyli z faktem, że nie uczestniczył ostatnio w urodzinach Anny Lewandowskiej. Swoje 35. urodziny celebrytka świętowała w Barcelonie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym samym dniu, 7 września, Lewandowski grał w Warszawie w meczu Polski z Wyspami Owczymi. Jego nieobecność jest więc jak najbardziej uzasadniona. Dyskusję w sieci w temacie obrączki piłkarza wywołał także jeden z użytkowników Twittera. W jego opinii w małżeństwie Lewandowskich "coś się stało".

Szczerze mówiąc, na początku się śmialiśmy, ale wtedy nie sądziłem, że coś może być na rzeczy, ale z biegiem czasu jestem coraz bardziej przekonany, że u popularnych Lewandowskich coś się stało, a sam Robert w głośnym dla "Meczyków" wywiadzie nie miał założonej obrączki - czytamy na Twitterze Davidovvsky.

Lewandowski bez obrączki? To nie pierwszy raz

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się "aferze obrączkowej". Wydaje się jednak, że fani Lewandowskich mogą spać spokojnie. To nie pierwszy raz, gdy Robert Lewandowski pojawił się publicznie bez obrączki na palcu. Taki przypadek miał miejsce chociażby w 2021 roku, gdy sfotografowano go we własnej restauracji. Obrączki nie nosi też czasami Anna Lewandowska, której zdarzało się nie zakładać jej, gdy pojawiała się na stadionie w Barcelonie, czy też na czerwonych dywanach. Warto dodać, że "Lewi" tworzą niezwykle zgodne małżeństwo. Są razem od 2007 roku. Pobrali się w 2013 roku, a w tym roku odnowili swoją przysięgę małżeńską i ponownie celebrowali łączące ich uczucie w towarzystwie swoich rodziców i przyjaciół.

