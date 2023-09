10 września 2016 roku w podwarszawskim Konstancinie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Do tego wyjątkowego dnia para przygotowywała się od wielu miesięcy. Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Ślub i przyjęcie weselne były dokładnie takie, jak wymarzyli sobie zakochani. Po uroczystej ceremonii w sieci pojawiło się mnóstwo nagrań z wydarzenia. Co roku, w rocznice zawarcia związku małżeńskiego, para publikuje w mediach społecznościowych kolejne. Tak samo było i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek i Majdan odnowią przysięgę małżeńską? Ich wersje się różnią

Radosław Majdan pokazał nieopublikowane nagranie z wesela

Z okazji siódmej rocznicy ślubu Radosław Majdan opublikował na Instagramie poruszające nagranie. Na filmie możemy zobaczyć fragment z przemowy oraz podziękowań dla rodziców. W trakcie przemówienia były piłkarz opowiedział o pierwszym spotkaniu z Małgorzatą Rozenek, oraz ich randce. Jak się okazuje, wyznał miłość ukochanej już po trzech dniach znajomości.

Do opublikowanego nagrania Radosław Majdan dodał krótki opis. Celebryta stwierdził, że mimo upływu lat wciąż są w sobie szaleńczo zakochani. "Dzisiaj obchodzimy naszą siódmą rocznicę ślubu. Jak ten czas szybko biegnie. Najważniejsze, że kochamy się tak samo mocno, jak wtedy gdy powiedzieliśmy sobie "tak". To niepublikowany fragment naszego wspaniałego wesela" - napisał.

Pod dodanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Internauci rozpływali się z zachwytu i nie szczędzili miłych słów. Przekazali parze najszczersze życzenia na kolejne wspólne lata. "Wszystkiego najlepszego serdeczne gratulacje" - napisała jedna z internautek. "Uwielbiam was" - stwierdziła następna. "Szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy" - dodała kolejna.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek odnowią przysięgę małżeńską?

W jednej z rozmów z naszym redaktorem Małgorzta Rozenek zdradziła, czy ma w planach odnowienie przysięgi małżeńskiej. Ostatnio coraz więcej gwiazd decyduje się na powtórzenie uroczystości. Jak się okazuje Małgorzata Rozenek nie zamierza na razie dołączać do ich grona. "Nie mamy tego w planach, dlatego, że teraz skupiamy się bardzo mocno na życiu zawodowym. Bardzo się dużo dzieje u nas w życiu i nawet nie miałabym czasu pomyśleć o tym. Nie wykluczamy. Nawet o tym ostatnio rozmawialiśmy, że jak przyjdzie taki moment, iskra, idea, to na pewno chętnie za tym pójdziemy. To będzie jednak coś spontanicznego" - opowiadała.