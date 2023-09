Drugie reality show Dody można oglądać w każdy poniedziałek na antenie Polsatu. Na razie stacja wyemitowała tylko pierwszy odcinek "Doda. Dream show", więc Patricia Kazadi, która chce dołączyć do grona widzów, nie będzie miała dużo do nadrabiania. W rozmowie z Plotkiem prezenterka pozwoliła sobie na dobitne podsumowanie twórczości telewizyjnej Dody, bo oglądała wcześniej "Doda. 12 kroków do miłości", w którym wokalistka szukała partnera. Poza tym odniosła się do jej charakterystycznych cech, które często eksponuje. Nie wszystkie są pozytywne.

Zobacz wideo Patricia Kazadi o Dodzie. "Wszystko, co ona mówi, jest albo śmieszne, albo trochę chamskie". Zobaczy jej reality show?

Kazadi podsumowuje Dodę

Na razie drugi program Dody nie przebił pierwszego. Według Wirtualnych Mediów start programu oglądało średnio 454 tys. widzów. Przypomnijmy, że pierwszy odcinek programu "Doda. 12 kroków do miłości" według tego samego portalu, obejrzało wiosną średnio 810 tys. widzów. Cały sezon oglądało natomiast średnio 746 tys. osób. Czy z odcinka na odcinek oglądalność "Doda. Dream show" będzie rosła? Jakby nie było, widownię reality show obiecuje zasilić Patricia Kazadi.

Oglądałam poprzednie, bo bardzo lubię ją oglądać. Po prostu ona jest rozrywką. Wszystko to, co ona mówi, jest albo śmieszne, albo trochę chamskie, ale zarazem śmieszne. Lubię jej sarkazm, dystans i poczucie humoru, więc będę oglądać nowe reality. To takie guilty pleasure, tak jak oglądamy Kardashianki, czy inne tego typu programy. Trzymam bardzo kciuki" - powiedziała Plotkowi Patricia Kazadi.

Podoba jej się piosenka Dody i Smolastego

Choć program Dody na razie nie robi furory w telewizji, rynek muzyczny podbił za to ostatnio jej ostatni numer nagrany ze Smolastym. Piosenka "Nim zajdzie słońce" została odtworzona w dobę na YouTube ponad dwa miliony razy. W niespełna miesiąc teledysk odtworzono ponad 24 miliony, co trzeba przyznać, że jest wielkim sukcesem. Duet z raperem docenia również Kazadi.

"Bardzo szanuję Smolastego i Dodę. Ten duet nie miał szans być niepowodzeniem. To nie miało szans nie zostać hitem roku. Te wyniki mówią same za siebie. Jest to trochę jak Sia. Ta melodia taka niosąca... Mnie najbardziej podoba się teledysk. Ten moment, kiedy oni odbijają się w wodzie i to niebo się odbija w wodzie, to coś magicznego" - stwierdziła w rozmowie z nami Patricia Kazadi.

Doda i Smolasty Fot. YouTube.com/@smolasty