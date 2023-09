10 września 2023 roku minęło siedem lat, od kiedy Małgorzata Rozenek została żoną Radosława Majdana. Z tej okazji gwiazda TVN zamieściła w mediach społecznościowych filmik ze ślubu. Wzrok internautów przykuł jeden z synów prezenterki - Tadeusz. Miał wtedy sześć lat i wyglądał tak, jak teraz wygląda owoc miłości Rozenek i Majdana - Henryk.

Fani widzą w synu Rozenków syna Rozenek z Majdanem

"Lata lecą. Siódma rocznica" - napisała nostalgicznie na Instastories Małgorzata Rozenek pod filmikiem ze ślubu, który odbył się w 2016 roku w podwarszawskim Konstancinie. Para młoda była bardzo zadowolona z uroczystości, "Wszystko było tak jak sobie wymarzyłam. Piękniejszego ślubu nie mogłam siebie wymarzyć" - pisała w sieci niedługo po weselu. W siódmą rocznicę ślubu dostała mnóstwo życzeń od fanów. "Szczęśliwa siódemka. Kochani, kolejnych wielokrotności tej siódemki życzę, tak do nieskończoności" - czytamy. Niektóre osoby zauważyły też na uroczystości Henryka Majdana, którego wtedy nie było jeszcze na świecie. W rzeczywistości chodziło o jednego z jego braci, którego gwiazda TVN ma z Jackiem Rozenkiem, czyli swoim drugim mężem. "Tadeusz? Pierwsze co, to myślałam, że to mały Henio" - czytamy w sieci.

Henryk Majdan i Tadeusz Rozenek Fot. instagram.com/m_rozenek

