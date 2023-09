Córka Natalii Siwiec ma pokój jak z bajki. Prawie wszystko jest różowe

Natalia Siwiec często pokazuje swoje stylizacje na Instagramie. Tym razem pokazała fanom odzież sportową. Wzrok przykuwają ubrania celebrytki, ale i wnętrze, w jakim nagrywała ostatnie InstaStories. Różowo-biała przestrzeń, którą widać w tle, to pokój sześcioletniej córki. Jesteście ciekawi, jak wygląda?

Córka Siwiec żyje jak w bajce. Spójrzcie na te detale

Influencerka od dawna jest miłośniczką stylu boho. Widać to po jej ubiorze oraz wystroju domu. Wyjątku nie stanowi pokój córki Siwiec - w nim także widać elementy wspomnianej estetyki. Różowo-biały pokój ma wiele kremowych i beżowych elementów, jak na przykład niewielki baldachim, który służy zapewne do zabawy dla sześciolatki. Za prezentującą stroje Natalią Siwiec widzimy zabawkową kuchenkę, kilka pluszaków oraz minimalistyczny dywan. W pokoju córki influencerki widać kilka małych półek, na których Mia poustawiała swoje zabawki. Wzrok skupia ponadto ręcznie robiona dekoracja boho, która wisi na drzwiach do szafy. Jak wam się podoba to wnętrze? Po więcej zdjęć z domu Natalii Siwiec zapraszamy do galerii.

Dziś Siwiec spełnia się jako matka. Na początku bała się macierzyństwa

Kilka lat temu influencerka udzieliła szczerego wywiadu na temat macierzyństwa i nie tylko. Przyznała, że była zaskoczona, kiedy dowiedziała się o ciąży. "Pomimo tego, że planowaliśmy dziecko, ciąża była dla mnie szokiem. Mieliśmy miesiąc na "zrobienie" dziecka, bo bardzo chciałam, żeby było lwem... albo trochę dłużej i wodnikiem. Na szczęście w sumie od razu się udało" - wyznała Natalia Siwiec, która dodała, że od zawsze marzyła o zostaniu mamą, jednak miała pewne obawy z tym związane, o czym opowiedziała w wywiadzie z magazynem "Gala". Ponadto dodała: "Marzyłam o dziecku, ale bardzo się tego bałam. Bałam się, że tak przeorganizuje nasze życie, że nie będziemy szczęśliwi" - dodała Natalia Siwiec. Dziś widzimy, że macierzyństwo uskrzydla ją każdego dnia. Chętnie spędza czas z małą córką, zabiera ją na zagraniczne wycieczki i nie tylko. Pewien czas z temu odwiedziła np. z Mią spa.