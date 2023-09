Nicole Sochacki-Wójcicka znana jest szerszej publiczności pod pseudonimem Mama Ginekolog. Celebrytka aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Ostatnio było o niej głośno za sprawą tzw. "afery kolejkowej". Lekarka ujawniła wówczas, że poza kolejnością przyjmuje rodzinę i koleżanki, aby skrócić kolejki. Narodowy Fundusz Zdrowia skontrolował szpital, w którym pracuje i wymierzył placówce karę o wysokości 25 tys. zł. Mama Ginekolog zdecydowała się zapłacić grzywnę z własnej kieszeni. Od tamtej pory sprawa nieco przycichła, za to celebrytka nie zniknęła z mediów. Właśnie zrelacjonowała huczne przyjęcie urodzinowe dla swojego syna Gilberta.

Mama Ginekolog urządziła synowi urodziny. Atrakcji było pod dostatkiem

Mama Ginekolog wyprawiła synowi urodziny prawie jak wesele. Na przyjęciu pojawiło się mnóstwo gości. Sala wypełniona była balonami i dziecięcymi dekoracjami aż po brzegi. Nie zabrakło wystawnego tortu oraz rodzinnego zdmuchiwania świeczek. Później goście mogli bawić się na parkiecie w akompaniamencie DJ-a. Z kolei dla młodszych uczestników imprezy pełno było atrakcji na zewnątrz lokalu. Dzieci miały przygotowane specjalne stoisko z lodami. Oprócz tego do woli mogły szaleć na wielkich dmuchanych zamkach i innych zabawkach.

Mama Ginekolog wyprawiła synowi huczną imprezę. Internauci są podzieleni

Mama Ginekolog wstawiła na Instagramie post upamiętniający to wyjątkowe wydarzenie. Na zdjęciach możemy zobaczyć m.in. pięcioletniego chłopca, który zajada tort lub jego radosną minę, gdy otwiera liczne prezenty. "Jeśli pamiętacie tego chłopca, który urodził się, ważąc 1070 gramów, to patrzcie na niego pięć lat później" - napisała wyraźnie poruszona.

Pod opublikowanym postem pojawiła się masa komentarzy. Internauci niemal od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Wygląda na to, że podzielili się na dwa obozy. Jedni przesyłali szczere życzenia i same miłe słowa. "Wspaniały pięciolatek! Oby każdy z wcześniaków miał szanse wyrosnąć na takie zdrowe dziecko! " - napisała jedna z internautek. "Wszystkiego najlepszego wspaniały człowieku" - dodała kolejna. Z kolei druga część internautów nie była zbyt optymistycznie nastawiona. Niektórzy zarzucali, że zorganizowane przyjęcie jest zbyt huczne i zostało wyprawione na pokaz. "Ten smutny chłopiec wcale nie był zafascynowany urodzinami, urodziny z pompą dla influencerów, a nie dla dzieciaków. Impreza dla dorosłych, to tyle" - stwierdziła jedna z internautek. "Smutne robienie takich imprez na pokaz" - dodała następna. A wy co o tym sądzicie? Zdjęcia z imprezy znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.