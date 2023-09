Sanah pokazała brudne stopy po koncercie. Fan mówi wprost: Za mocne

Sanah podbijała ostatnio gdańską scenę w ramach trasy "Uczta nad Ucztami". Na widowni Polsat Plus Arena Gdańsk panowała niebywała frekwencja - około 42 tys. osób przybyło do obiektu, aby posłuchać wokalistki. Co działo się później? Sanah relaksowała się na kanapie, czego kulisy możemy zobaczyć na Instagramie.

Zobacz wideo Sanah rozmawia z Jessie Ware. Dzieci gwiazdy bohaterami drugiego planu

Tak Sanah wygląda na koncercie. Zmęczenie widać szczególnie po stopach

Koncerty Sanah należą do najbardziej obleganych w Polsce. Wokalistka cieszy się dużą liczbą fanów. Na Instagramie śledzi ją 858 tys. użytkowników. W tej przestrzeni artystka dzieli się nowinkami z życia zawodowego i nie tylko. Ostatnio pozwoliła sobie na odrobinę prywaty, wstawiając zdjęcie z brudnymi stopami. "Tak wyglądałam po zejściu z wczorajszej, stadionowej sceny w moim kochanym Gdańsku! Oddałam wam wszystko, nawet gardło, ale było warto! Wracam w Warszawie na PGE Narodowym" - napisała wokalistka. Jak jej fani zareagowali na zauważalnie brudne stopy? "Za mocne", "Ładnie sprzątają tam", "Mnie zastanawia, ile czasu zajmuje mycie tego" - piszą internauci. Więcej zdjęć Sanah zobaczycie w galerii na górze strony.

Sanah zachwyca się mnóstwo Polaków. W tym Justyna Steczkowska

"Miałam okazję zobaczyć fragmenty pierwszego koncertu Sanah z trasy "Uczta nad ucztami". To jak wiecie nie pierwszy jej koncert, ale pierwsza tak wielka trasa. Ważny moment dla każdego artysty. Życzę ci powodzenia "Nasz Kwiatuszku". Śpiewaj nam pięknie i baw się dobrze. Z całego serca życzę ci powodzenia i niesłabnącej miłości twoich wspaniałych fanów" - wspomniała gwiazda w jednym ze swoich wpisów na Instagramie. Steczkowska uczestniczyła bowiem w koncercie Sanah, który odbył się 15 sierpnia w Chorzowie. Wielu fanów wzruszyło się tym, jak wokalistka wspiera koleżankę po fachu. Niektórzy jednak zarzucili Steczkowskiej hipokryzję. "Jeszcze nie tak dawno pani Justyna szydziła z takiego śpiewania, a tu aż taka odmiana" - napisała obserwatorka gwiazdy. Co na to odpowiedziała Steczkowska? O tym więcej pisaliśmy w tym artykule.