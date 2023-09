Kolorowy skandalista. Pamiętacie te wcielenia Michała Wiśniewskiego?

Michał Wiśniewski urodził się 9 września 1972 r. w Łodzi. Jego rodzice rozwiedli się trzy lata później. Chłopiec trafił pod opiekę ojca Andrzeja, a jego bratem zajęła się matka Grażyna. Niedługo później ojciec Michała trafi do aresztu. Andrzej był artystą, jednak swój malarski talent wykorzystywał do fałszowania obrazów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Świątczak zdradziła kulisy wychowania dzieci z Michałem Wiśniewskim [MAMY CZAS]

Więcej artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Pozbawiony opieki Michał tułał się między członkami rodziny a różnymi placówkami. W domu dziecka był dwa razy, a w rodzinach zastępczych - cztery. Jego matka straciła prawa rodzicielskie przez nadużywanie alkoholu, dlatego nie mógł mieszkać z nią. Przez pewien czas był pod opieką babci, jej siostry, a także swojej ciotki. Michał spotkał się ze swoim ojcem dopiero w 1986 r., kiedy ten był już na wolności. Portal viva.pl pisze, że podczas rozmowy z tatą nastolatek umówił się z nim nawet na kolejne spotkanie, ale nigdy do niego nie doszło, ponieważ niedługo później Andrzej popełnił samobójstwo.

Niedługo po śmierci ojca Michał wyjechał na kolonię do Niemiec i spotkał się ze swoją matką, która tam mieszkała. Kobieta próbowała go namówić, żeby z nią został, jednak nastolatek chciał być uczciwy w stosunku do rodziny zastępczej, u której aktualnie przebywał, dlatego wrócił do Polski, aby móc załatwić formalności związane z przeprowadzką do matki. W tym czasie uczęszczał do szkoły muzycznej. Gdy zamieszkał z matką, między nimi zaczęło dochodzić do częstych kłótni, dlatego Michał musiał wrócić do Polski. Po powrocie do kraju ukończył szkołę zawodową.

Jacek Łągwa i kolejne wokalistki. Muzyczna kariera Wiśniewskiego

W 1994 roku Michał Wiśniewski poznał Jacka Łągwę, z którym postanowił założyć zespół. Rok później powstała grupa Ich Troje, do której dołączyła Magda Femme. W 1996 r. wydali pierwszą płytę pt. "Intro", która promowana była utworem "Prawo", będącym interpretacją wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Piosenka stała się popularna m.in. dzięki programowi Muzyczna Jedynka Polskiego Radia. Zaledwie rok później pojawił się drugi album Ich Troje pt. "ITI Cd.". Największe hity zespół wydał w 2001 r. na płycie "Ad. 4". To właśnie na niej znalazły się takie utwory jak: "Powiedz", "Zawsze z Tobą chciałbym być", a także "A wszystko to... (bo Ciebie kocham)". Album zyskał miano diamentowej płyty. W tym samym roku muzycy wystąpili na 38 edycji festiwalu w Opolu.

W kolejnych latach powstało sześć kolejnych płyt. W tym czasie zespół przeszedł liczne transformacje. Magdę Femmę zastąpiła Justyna Majkowska, a następnie Anna Świątczak, Jeanette Vik, Justyna Panfilewicz, Marta Milan, Agata Buczkowska, a od 2020 r. ponownie Anna Świątczak. Choć historia zespołu Ich Troje jest długa, największą sławę zdobyli w późnych latach 90. i na początku 2000. Ich utwory z tamtego okresu do dziś cieszą się dużą popularnością. Warto wspomnieć, że Wiśniewski i jego zespół dwukrotnie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji. W 2003 roku zespół Ich Troje zaśpiewał piosenkę "Keine Grenzen", dzięki której uplasował się na siódmym miejscu w finale, a w 2006 roku zaprezentował utwór "Follow My Heart" i zakończył występy w półfinałach.

Michał Wiśniewski związany był również z innymi grupami muzycznymi. Był liderem zespołu Spooko i Red Head, a także prowadził karierę solową. Stworzył też postać Reni Pączkowskiej, która powstała na potrzeby nagrania albumu z muzyką weselno-discopolową. Renia śpiewała m.in. polskie wersje przebojów ukraińskiej drag queen Wierki Serdiuczki.

Śluby, rozwody i dzieci. Prywatne życie Michała Wiśniewskiego

Wiśniewski znajdował się na językach Polaków nie tylko ze względu na karierę muzyczną, ale również z powodu swojego prywatnego życia. Wielokrotne śluby i rozwody, a także imiona jego dzieci były opisywane na pierwszych stronach gazet. Pierwszą żoną Wiśniewskiego była jego koleżanka z zespołu, Magda Femme. Wzięli ślub już w 1996 roku, ale ich relacja była ukrywana ze względu na rosnącą popularność grupy Ich Troje. Para rozwiodła się w 2001 r., a już rok później Wiśniewski po raz kolejny stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką była Marta "Mandaryna" Mandrykiewicz, z którą ma dwójkę dzieci: Xaviera Michała i Fabienne Martę. Po czterech latach podjęli decyzję o rozstaniu.

Kolejną żoną Wiśniewskiego była wieloletnia członkini zespołu Ich Troje - Anna Świątczak. Pobrali się w 2006 r., a rozwiedli w 2011 r. Z ich związku narodziły się dwie dziewczynki: Etiennette Anna i Vivienne Vienne. Rok po rozstaniu z Anną Świątczak Michał związał się z Dominiką Tajner, z którą wychowywał Maksymiliana - syna kobiety z poprzedniego małżeństwa. Rozwiedli się w 2019 r., a już w kwietniu 2020 r. Wiśniewski ponownie się ożenił. Piąta żona muzyka, Pola Wiśniewska, urodziła mu dwóch chłopców: Falco Amadeusa i Noëla Cloé.

O nietypowych imionach dla swoich dzieci wokalista opowiedział już w 2006 r. w wywiadzie dla Onetu.

Dzieci są dla mnie czymś bardzo wyjątkowym i dlatego wybrałem imiona Xaviera, Fabienne, Etiennette, ponieważ są one bardzo rzadko używane. Przez to chciałem nadać dzieciom wyjątkowość

- mówił.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w życiu artysty był czas emisji reality show "Jestem, jaki jestem". Wiśniewski wziął w nim udział razem z ówczesną żoną Mandaryną i ich pierwszym dzieckiem. Program przedstawiał codzienne życie pary w domu, w którym stały kamery.

Na show zdecydowałem się dla pieniędzy – zawsze mówiłem to szczerze. To było ponad milion dolarów. Podnieść milion dolarów – nie ma takiego człowieka, który by nie podniósł

- komentował Wiśniewski cytowany przez RMF FM.

Alkohol i odwyk. Wokalista wybaczył matce

Michał Wiśniewski podczas swojej muzycznej kariery miał problemy z alkoholem. Zdarzało się, że w czasie koncertów śpiewał nie po kolei i udzielał wywiadów, będąc w stanie upojenia alkoholowego. Wokalista twierdzi jednak, że nie wstydzi się tego okresu i zapewnia, że była to dla niego cenna lekcja. Wokalista po latach wybaczył również matce, której pomógł wyjść z nałogu.

Chyba dorosłem do tego, żeby zadzwonić i powiedzieć jej: 'I tak Cię kocham'

- opowiadał Wiśniewski cytowany przez portal viva.pl.

W Dzień Matki 2004 roku pojechałam na terapię. Zaczęła się walka. Potem Michał wynajął mi mieszkanie, powoli zaczęłam przyjeżdżać do dzieci. To był długi i ciężki okres, wcale nie jest łatwo odbudować i poukładać życie na nowo

- wspominała Grażyna Wiśniewska w wywiadzie dla fakt.pl

Kobieta napisała też książkę "Dziewczynka z kieliszkami". To fabularyzowana opowieść, w której podejmuje próbę rozliczenia się z przeszłością.