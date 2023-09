Tak zachowała się Romanowska poza kamerami "Naszego nowego domu". Jedna osoba wszystko opowiedziała

"Nasz nowy dom" to program cieszący się ogromną popularnością od lat. Należy do jednego z najlepiej oglądanych formatów o tematyce wnętrzarskiej. Po 10 latach z programem rozstała się Katarzyna Dowbor, a jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska. Wiemy już, jaka jest prywatnie. Wszystko dzięki znajomej uczestniczki programu, która postanowiła podzielić się swoją opinią na temat nowej prowadzącej.

Tak Elżbieta Romanowska zachowuje się poza kamerami. Wszystko ujawniła jedna osoba

W pierwszym odcinku najnowszej edycji formatu ekipa odwiedziła Anię z Konina. Jej dom od lat nie był remontowany, więc zespół ekspertów miał mnóstwo pracy. Szczególnym wyzwaniem było wyremontowanie łazienki, która musiała odpowiadać potrzebom bohaterki odcinka. Ania z Konina po mastektomii ma problemy z rękoma, dlatego też to pomieszczenie musiało być szczególnie dostosowane do jej potrzeb. Widzowie zwrócili uwagę nie tylko na metamorfozę i historię bohaterki programu, ale również na to, jak w nowej pracy radzi sobie Elżbieta Romanowska. Mają wobec niej pewne oczekiwania. Jak nowa prowadząca zachowuje się poza kamerami? O tym opowiedziała na Facebooku programu sąsiadka Ani z Konina.

Dzięki temu, że znam Anię, miałam okazję poznać osobiście panią Elę. Niezwykle wrażliwa i sympatyczna sobą. Po nagraniach zeszła do nas przed klatkę, nie "gwiazdorzyła", cierpliwie robiła zdjęcia z dzieciakami z klasy Kacpra [syna bohaterki odcinka - przyp. red.], rozdawała autografy. Rozmawiała i śmiała się ze wszystkimi. W pewnym momencie, aż ktoś z ekipy musiała zejść, żeby nas trochę uciszyć, bo jeszcze dogrywali sceny - wyznała.

Elżbieta Romanowska opowiedziała o pierwszych dnia w nowej pracy

"Staram się (...) skupiać przede wszystkim na zadaniu, które mi tutaj powierzono, tym bardziej że jesteśmy już w trakcie nagrań i właśnie poznajemy kolejne rodziny. To one i ich historie są tutaj najważniejsze. Koncentruję się przede wszystkim na tym, by mogły poczuć się jak najbardziej komfortowo w naszym programie. To jest w tym momencie w centrum mojej uwagi, a wszystko, co dzieje dookoła schodzi na dalszy plan" - wyznała prowadząca w rozmowie z "Super Expressem". Po zdjęcia Romanowskiej zapraszamy do galerii.