Fryzjer Steczkowskiej w drużynie Steczkowskiej w "The Voice of Poland". Widzowie węszą spisek

W show TVP na fotelach trenerów możemy zobaczyć Justynę Steczkowską, Marka Piekarczyka, Lanberry oraz Barona i Tomsona z Afromental. Wszyscy eksperci od muzyki mają słabość do pewnego uczestnika, który pojawił się w drugim odcinku "The Voice of Poland 14". Jaki utwór wykonał artysta, próbujący swych sił w programie?

W "The Voice of Poland 14" widzowie mają już faworyta. "Reszta może mu tylko czyścić buty"

Kolejna edycja programu to świetna okazja dla dotychczas nieznanych wykonawców do rozwijania kariery. W drugim odcinku mieliśmy do czynienia z wieloma gatunkami muzycznymi. Nie zabrakło hitu Miley Cyrus, jak i przeboju Prince'a. Jednak to uczestnik, który zaprezentował "Light My Fire" amerykańskiej grupy rockowej The Doors, skradł serca trenerów oraz publiczności. Michał Sołtan wykonał wspomniany utwór przy akompaniamencie elektrycznej gitary. Uczestnik znalazł się w drużynie Marka Piekarczyka. Ponadto na prośbę trenerów, wykonał autorski utwór "Kitchen Sink". Widzowie TVP nie kryją zachwytu nad talentem uczestnika show. Widać to szczególnie po komentarzach na Facebooku. "Tylko Michał, reszta może mu tylko czyścić buty...", "Coś niesamowitego! Popłakałam się! To specjalna dusza, talent", "Ten facet będzie w finale" - czytamy profilu programu. Zdjęcia z show znajdziecie w galerii na górze strony.

Przy tym uczestniku widzowie mieli wiele wątpliwości. Pojawiły się pewne spekulacje

Łukasz Darłak wystąpił w drugim odcinku programu z kultowym kawałkiem zespołu Pectus, czyli "Jeden moment". Do jego głosu przekonali się Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk. Uczestnik show zapragnął być w drużynie wokalistki. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Darłak zna siostrę Justyny Steczkowskiej i ma z nią pozytywne relacje. Z zawodu jest fryzjerem. Zajmuje się włosami gwiazd, między innymi właśnie Magdy Steczkowskiej, co możemy zaobserwować na Instagramie. W związku z tym w sieci pojawiły się spekulacje widzów. Część z nich mówi, że udział Darłaka w show nie jest przypadkiem, ale jak wiadomo, każdy ma szansę wziąć udział w programie. "Wiadomo było, że pani Steczkowska się odwróci i wiadomo było, że pan Łukasz Darłak wybierze Steczkowską, ponieważ jest fryzjerem Magdy Steczkowskiej", "Pani Magda Steczkowska niejednokrotnie pokazywała go na swoich social mediach", "Fryzjer poszedł do Justyny, bo jej siostra się tam czesze", "Najlepsze, bo udawała, że go wcale nie zna, żenada" - pisali zbulwersowani widzowie na fanpage'u show na Facebooku. Niektórzy widzowie zachwycili się jednak głosem Darłaka, inni natomiast zwrócili uwagę, że brał już udział w "Szansie na sukces". Wygląda więc na to, że już od dawna walczy o swoje miejsce w show-biznesie.