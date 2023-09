W ostatnich latach los nie oszczędzał Stana Borysa. Słynny muzyk mierzył się z wieloma problemami zdrowotnymi. Przeszedł udar, a później zawał. "To cud, że żyję. Gdyby nie pomoc mojej Ani, lekarzy, przyjaciół i fanów, byłoby już po mnie" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem". Całe szczęście wokalista powoli wychodzi na prostą. 3 września bieżącego roku obchodził 82. urodziny. Z tej okazji podzielił się wyjątkową fotografią.

Stan Borys świętuje 82. urodziny. Pokazał zdjęcie z Nowego Jorku

Problemy zdrowotne u Stana Borysa rozpoczęły się w 2019 roku. To wtedy muzyk dostał udaru, po którym był częściowo sparaliżowany. Na tym jednak nie koniec, bo dwa lata później wokalista przeszedł rozległy zawał serca. Ostatnio lekarze wykryli u niego zmianę nowotworową na skórze. W trudnych momentach piosenkarz może liczyć na wsparcie partnerki Anny Maleady, z którą związany jest od 14 lat. Od 2020 roku para mieszka za oceanem.

Tym razem Anna również okazała się być niezawodna. Z okazji 82. urodzin wyprawiła ukochanemu huczne przyjęcie w Nowym Jorku. Zdjęcie z wydarzenia zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Uradowany Stan Borys podziękował wszystkim za życzenia oraz zdał krótką relację z uroczystości. "Tradycyjnie był tort, świeczki i śpiewy sto lat oraz Happy Birthday" - zaczął. Po czym zwrócił się do fanów i bliskich mu osób. "To jest bardzo wzruszające, mieć tylu wspaniałych ludzi, którzy dbają i troszczą się o mnie. Jestem bardzo wzruszony i wdzięczny. Kocham was za to, że jesteście" - skwitował. Pod opublikowanym postem pojawiło się mnóstwo polubień i urodzinowych życzeń.

Stan Borys chce wrócić do śpiewania. Chodzi na terapię wokalną

W jednej z rozmów Stan Borys wyznał, że mimo problemów zdrowotnych, marzy o powrocie na estradę. Przyznał, że bardzo tęskni za sceną, która niegdyś była nieodzownym elementem w jego życiu. Okazuje się, że w powrocie do pasji z całych sił wspiera go ukochana. "Od wielu miesięcy Ania systematycznie wozi mnie na terapię wokalną na zatłoczony Manhattan. Prawdę mówiąc, wiele razy poddawałem się i już nie chciałem uczęszczać na rehabilitację" - opowiadał w rozmowie z "Super Expressem".