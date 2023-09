"Zielona granica" znalazła się w Konkursie Głównym tegorocznej edycji festiwalu w Wenecj. Film miał uroczystą premierę 5 września 2023 roku. Agnieszka Holland, czyli reżyserka tej produkcji ma obecnie niemały powód do domu. Została doceniona przez jury 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Co dokładnie zawarła w swojej przemowie?

Zobacz wideo Byliśmy w Wenecji na pokazie "Zielonej granicy". Publiczność oklaskiwała Agnieszkę Holland

Holland z nagrodą na festiwalu w Wenecji. Poruszyła ważną kwestię

To za sprawą filmu "Zielona granica" Agnieszka Holland znalazła się na słynnym festiwalu. Doczekała się Nagrody Specjalnej Jury, przy odbieraniu której wygłosiła przemowę, gdzie nawiązała do sytuacji na granicy, co widoczne jest również w jej filmie. "Niektórzy zginą nie dlatego, że nie mamy środków, aby im pomóc, ale dlatego, że nie chcemy" - powiedziała na scenie Agnieszka Holland. Zadedykowała nagrodę osobom i działalnościom, które nadal pomagają. Wymieniła bowiem Grupę Granica oraz Podlaskie Pogotowie Humanitarne. Reżyserka wspomniała o uchodźcach, którzy zginęli podczas próby dostania się do Europy. Dodała, że od 2014 roku śmierć poniosło ok. 60 tys. osób. Realizacja filmu "Zielona granica" była dla niej między innymi z tego względu wyjątkowo trudnym wyzwaniem pod kątem emocjonalnym.

Agnieszka Holland na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Fot. MFF w Wenecji / kadr

Agnieszka Holland broni swojej produkcji. Tak odpowiedziała Ziobrze

Ziobro otwarcie skrytykował najnowszy film reżyserki. "Agnieszka Holland wpisuje się w rosyjską propagandę, nawiązując do tradycji najgorszych propagandowych filmów, w których lubowała się zwłaszcza III Rzesza" - oznajmił polityk. Reżyserka nie czekała długo z reakcją. W obszernym oświadczeniu odpowiedziała na słowa Ziobry. "Nasz film jest próbą oddania głosu tym, którzy głosu nie mają. Problem migracji będzie narastał, powodując, że już wkrótce będzie dotyczył każdego z nas. Tymczasem w Polsce jest on przedstawiany jednostronnie, wyłącznie z perspektywy rządowej propagandy, która jest zainteresowana wyłącznie jednym - by nasze społeczeństwo wystraszyć. Bo ludźmi, którzy się boją - o czym pan minister doskonale wie - rządzi się znacznie łatwiej. Właśnie dlatego zdecydowałam się oddać głos też drugiej stronie" - wyznała Holland. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Po zdjęcia reżyserki zapraszamy do galerii.