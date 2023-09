W dzisiejszych czasach samotność doskwiera wielu osobom, zwłaszcza starszym ludziom. To właśnie poczucie osamotnienia połączyła Agnes i Amira i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie różnica wieku, jaka jest między nimi. Tę dwójkę dzielą 73 lata. Przyjaźń Agnes z Amirem uratowała ją przed pójściem do domu opieki.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Janachowska ma dużo starszego partnera. "Zaczyna się nam to wybaczać"

Dzielą ich 73-lata. W tym przypadku różnica wieku nie stanowi problemu

Agnes ma 102 lata i od pół wieku mieszka w dwupokojowym mieszkaniu w Berlinie. Agnes nie ma dzieci, ani jakiejkolwiek rodziny. Jej mąż zmarł 30 lat temu. Wraz z upływem czasu Agnes miała trafić do domu opieki. Starsza kobieta nie była w stanie dalej mieszkać sama. Aż tu nagle w jej życiu znienacka pojawił się 29-letni Amir.

W 2021 roku Agnes i Amir podjęli dedycje o wspólnym zamieszkaniu. To prosty układ. Ona zajmuje sypialnię, a on kanapę w salonie. Choć mieszkanie nie należy do największych, a mężczyzna trzyma swoje rzeczy w szafce turystycznej, to nieustannie podkreśla, że w mieszkaniu Agnes czuje się jak w domu, którego zawsze mu brakowało. "Kochana babciu Agnes. (...) Tak wiele dla mnie znaczysz! Czuję się z tobą związany. Gdziekolwiek jestem, ciągle myślę o tobie, czy nic ci nie jest, czy się nie martwisz. Obiecuję ci, że nigdy cię nie opuszczę, że zadbam o twoje zdrowie, że otoczę cię opieką, poświęcę ci uwagę i czas" - napisał niegdyś na Instagramie.

Amir rozkręcił życie towarzyskie seniorki. Chodzą razem po barach

Co ciekawe, od momentu wprowadzenia się Amira stan zdrowia seniorki uległ znacznej poprawie. Samotność, która od lat ją trapiła, powodowała smutek i gorsze samopoczucie psychiczne, przez co Agnes podupadła na zdrowiu. Za to gdy w jej życiu pojawiło się towarzystwo, na jej twarzy znowu zagościł uśmiech.

W sieci pojawił się filmik, na którym widzimy, jak Agnes i Amir jedzą wspólnie śniadanie. Na nagraniu seniorka twierdzi, że rozumieją się najlepiej na świecie. Z kolei mężczyzna dodaje, że pomaga współlokatorce we wszystkim, jak tylko może. Mało tego okazuje się, że nie jedzą tylko w domu. Chętnie wychodzą razem na miasto. Dzięki Amirowi seniorka zrobiła się bardzo towarzyska i znana w berlińskich barach.