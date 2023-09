Allan Krupa złożył Edycie Górniak obietnicę. Będzie go sporo kosztować

Allan Krupa ma dopiero 19 lat, ale już potrafi zarabiać pieniądze. By nie być na utrzymaniu mamy i mieć swoje pieniądze, najpierw pracował w firmie zajmującej się dostarczaniem prądu. Później jednak wybrał muzyczną ścieżkę kariery i od dłuższego czasu sprawdza się jako producent muzyczny i raper występujący pod pseudonimem Enso. Idzie mu na tyle dobrze, że na branżowych eventach jest już uznawany za gwiazdę i to nie tylko ze względu na sławne nazwisko.

Odnosząc się do zarobków syna, Edyta Górniak w jednym z wywiadów stwierdziła, że nie będzie fundować mu drogich prezentów. Konkretnie miała na myśli zakup samochodu. "Powiedziałam Allanowi szczerze, że nie kupię mu auta. Jako rodzic chciałabym mu oddać wszystko i we wszystkim pomóc, to trudny do skontrolowania instynkt dla rodzica. Ale kochającym trzeba być mądrze. Nie mogę wyręczyć go w jego rozwoju. Wiem, że jeśli sam zapracuje na to wymarzone od dzieciaka auto, będzie to dla niego ogromna satysfakcja i ważny etap w dojrzałości. I też będzie miał zupełnie inną relację z pieniądzem. Jedyne, co mu zaproponowałam, to że mogę mu dołożyć, jeśli przyniesie własny kapitał" - powiedziała Edyta Górniak w ostatnim wywiadzie dla "Na żywo".

Allan w wywiadzie dla "Super Expressu" stwierdził jednak, że nie zgodziłby, aby jego mama finansowała coś aż tak drogiego. Sam za to lata temu, gdy był jeszcze dzieckiem, złożył jej obietnicę, że kupi jej coś znacznie cenniejszego. I już realizuje ten plan. Dodał też, że w podziękowaniu za wszystko, co dla niego zrobiła (była jednocześnie i mamą i tatą, gdy zamieszkali bez Dariusza Krupy) kupi jej dom. Więcej zdjęć Edyty Górniak i Allana Krupy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

I tak nie przyjąłbym od niej takiego prezentu. Chcę sam zarobić na auto. Mam nadzieję, że to ja kiedyś będę mógł sprawić jej taki, albo jeszcze lepszy prezent. Obiecałem przecież, że kupię jej dom. I zacząłem już na to pracować - przyznał Krupa.

