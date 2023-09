8 września minął rok od śmierci królowej Elżbiety II. Z tej okazji do Wielkiej Brytanii zawitał książę Harry. Jego wizyta nie potrwa jednak długo, ponieważ już wkrótce ma się udać do Düsseldorfu w Niemczech. Tam weźmie udział w Invictus Games 2023, czyli Igrzyskach Niezwyciężonych. Jest to międzynarodowa impreza sportowa skierowana do weteranów wojennych i wojskowych rannych w misjach. Wydarzenie rozpocznie się 9 września i potrwa do 16 września.

Książę Harry i Meghan Markle zawitają do Niemiec. Wiemy, gdzie będą nocować. Cena jest powalająca

Książę Harry nie przybędzie sam, będzie towarzyszyć mu Meghan Markle. Wspólna wizyta może nieco przyćmić plotki o rzekomo pogarszających relacjach pary. Gdzie się zatrzymają? Apartament robi nieziemskie wrażenie, za to cena zwala z nóg.

Jak podaje portal mirror.co.uk, podczas pobytu w Niemczech książę Harry ma zakwaterować się w jednym z apartamentów w hotelu Hyatt Regency w Dusseldorfie. Rezydencja słynie z luksusowych zabiegów spa, a cena za dobę może przyprawić o lekki zawrót głowy. Za jedną noc należy bowiem zapłacić 2000 funtów, co w przeliczeniu daje około 10 700 złotych. Według doniesień książę Harry i Meghan Markle mają zatrzymać się w apartamencie z widokiem na Ren. W ramach przygotowań do ich przybycia w hotelu wdrożono wyższy system bezpieczeństwa i wzmocniono ochronę. Dodatkowo na terenie ma znajdować się umundurowany personel wojskowy. Spekuluje się, że książę Harry może pojawić się w Hyatt Regency w sobotę 9 września i spędzi w nim kolejne osiem dni.

Książę Harry i Meghan Markle wybuczani w Niemczech

Przypominamy, że w ubiegłym roku książę Harry i Meghan Markle także zawitali z wizytą do Niemiec. Wówczas wzięli udział w uroczystym lunchu One Year to Go. Niestety, w trakcie wizyty doszło do nieprzyjemnego incydentu. Książę Harry i Meghan Markle przechadzali się po czerwonym dywanie przed ratuszem w Düsseldorfie przy akompaniamencie buczenia. Do sieci trafiło nawet nagranie, na którym wyraźnie słychać, że część publiczności za przegrodą buczy, słychać też było ordynarne pokrzykiwania. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.