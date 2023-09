Marianna Schreiber przypomniała swoje zdjęcia sprzed kilku lat. "Jestem przerażona"

Żona polityka PiS nie narzeka na problemy z cerą - chętnie pozuje do zdjęć bez makijażu i zbiera mnóstwo komplementów dotyczących stanu jej skóry. Jeszcze dwa lata temu Schreiber wyglądała zupełnie inaczej, co można zauważyć po zdjęciach z programu "Top Model". Sama zainteresowana przyznała, że chętnie chodziła wówczas na solarium, co negatywnie wpływało na stan jej cery.

Zobacz wideo Jakie poglądy ma Marianna Schreiber?

Metamorfoza Schreiber po "Top Model". Teraz wygląda lepiej?

Marianna Schreiber dość szybko zakończyła przygodę z programem. Mimo braku wygranej wiele osób do dziś pamięta jej kroki w "Top Model". Żona polityka PiS wywołała sporo szumu. Teraz powróciła do czasów programu, wstawiając zdjęcie z castingu na Instagrama. "Zaczął się nowy sezon "Top Model". Z tej okazji postanowiłam pokazać wam, jak w ciągu dwóch lat (od momentu mojego udziału w dziesiątej edycji "Top Model") zmieniła się moja twarz. Jestem wręcz przerażona, jak zaniedbaną miałam skórę twarzy" - wyznała Schreiber. Zauważyła ponadto, że w tamtym okresie nadużywała solarium.

Wtedy tego nie dostrzegałam i niestety swoje dołożyło bardzo częste korzystanie z solarium (raz osiem lub dziewięć minut). Bardzo dużo czasu zajęło mi doprowadzenie skóry twarzy do elastyczności, dobrego wyglądu, zdrowia przede wszystkim. Ale to nie tylko ciało wymagało poprawy, a przede wszystkim moje wnętrze. Wnętrze, które powodowało, że nie wierzyłam w siebie. Bałam się wykonać krok naprzód, bo nie czułam się silna, nie akceptowałam siebie. I żeby nie było… do tej pory czasem to do mnie wraca. Ale od tego mam rodzinę, przyjaciół i was - by w siebie nie wątpić.

Internauci zwracają Schreiber uwagę na korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej

Po lewej stronie widzimy, że twarz aktywistki jest nieco ciemniejsza. Po prawej stronie widać z kolei brak zmarszczek i więcej blasku. Część obserwatorów Schreiber wie, że za dobrą kondycją skóry kryje się coś więcej niż odstawienie solarium i regularna pielęgnacja. "Po lewej to nie jest "zaniedbanie" tylko ewidentny brak ingerencji medycyny estetycznej. Jeśli już pretenduje pani do bycia głosem rozsądku pośród opinii publicznej, proszę nie wmawiać, że niekorzystanie z takich zabiegów jest zaniedbywaniem siebie" - czytamy w komentarzach. Co z kolei piszą inni obserwatorzy Schreiber? "Też chcę z nich [zabiegów - przyp. red.] skorzystać! Mega przemiana i blask". Po więcej zdjęć aktywistki zapraszamy do galerii.