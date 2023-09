Jacek Borkowski już wkrótce po raz kolejny stanie na ślubnym kobiercu. Będzie to jego czwarte małżeństwo. Wybranką aktora jest niejaka Jolanta. O kobiecie wiadomo tylko tyle, że pochodzi z Krakowa i jest radiolożką. Serialowy Piotr Rafalski długo czekał na prawdziwą miłość. W rozmowie z "Faktem" zdradził, że z trudem znosił samotność.

Jacek Borkowski po śmierci żony długo szukał miłości. Doskwierała mu samotność. "Nie byłem w stanie się pozbierać"

Jacek Borkowski do tej pory żenił się trzy razy. Jego ostatnia żona, Magdalena Gotowiecka, zmarła w 2016 roku. Kobieta cierpiała na ostrą odmianę białaczki. Przez ostatnie kilka lat aktor mocno przeżywał śmierć ukochanej. Choć w międzyczasie zaangażował się w kilka relacji, żadna z nich nie przetrwała. W rozmowie z "Faktem" wyznał, że ostatnie lata dały mu się we znaki.

Ostatnie ponad siedem lat to był dla mnie koszmar, nie byłem w stanie się pozbierać (...) Człowiek wtedy dziczeje, robi i mówi głupie rzeczy, coś zaczyna szwankować - wspominał.

Borkowski nie ukrywa, że dopiero obecna narzeczona sprawiła, że poczuł się lepiej. "Bardzo nie chciałbym tego stracić i zadbać o szczęście Joli, a mi przy okazji da to poczucie takiego pięknego spokoju" - podsumował.

Paulina Koziejowska była związana z Jackiem Borkowskim. Po latach zaskoczyła wyznaniem

Kilka lat temu Jacek Borkowski spotykał się z Pauliną Koziejowską. Ich znajomość trwała jednak zaledwie trzy miesiące. Prezenterka rozmawiała niedawno z reporterką Plotka. Podczas transmisji live został poruszony także temat relacji z aktorem. Celebrytka przyznała, że dziś nie mają kontaktu i nie chce nazywać tamtego epizodu związkiem. "W ogóle nie mamy żadnych relacji. Żadnych. Nie widzieliśmy się od tego czasu. Mnie też już zaczyna irytować to, że wszystkie artykuły na temat mojej osoby czy na temat mojej (osoby - red.) i Maćka, to jest zawsze poruszany wątek Jacka Borkowskiego, jakby to był jakiś wielki związek. Ciężko to nazwać nawet związkiem. Ja nie uważam, że byłam w związku akurat z nim. To była znajomość" - podsumowała.