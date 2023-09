W sieci pojawiła się przykra informacja. Nie żyje Rafał Paczkowski. Był znany jako polski reżyser dźwięku, muzyk, kompozytor i aranżer. Mężczyzna miał 61 lat. O jego śmierci poinformowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Opublikowany został specjalny post w mediach społecznościowych. "Z bólem w sercu żegnamy przyjaciela" - napisano.

Nie żyje Rafał Paczkowski. Miał 61 lat. Był słynnym polskim kompozytorem

Rafał Paczkowski urodził się w 1962 roku. Już w młodym wieku zainteresował się branżą muzyczną. Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina na wydziale reżyserii dźwieku. Miał na swoim koncie wiele sukcesów. Współpracował z Agencją Muzyczną Polskiego Radia przy wielu projektach, takich jak realizacje dźwięku i albumy. W mediach społecznościowych został podsumowany jego dorobek zawodowy. "Do najbardziej znanych pozycji, które realizował, należą: "Tak! Tak!" i "Obywatel G.C." Grzegorza Ciechowskiego, "Biała armia" Bajmu, "Dotyk" Edyty Górniak, "Love" Edyty Bartosiewicz, "Tacy sami", "Zawsze tam, gdzie ty", "Na na" Lady Pank i "Ping Pong" Kory. Realizował muzykę do takich filmów jak: "Trzy kolory" Krzysztofa Kieślowskiego, "Tajemniczy ogród" Agnieszki Holland, "Przedwiośnie" Filipa Bajona oraz "Bandyta" Macieja Dejczera" - napisano w pożegnalnym poście na Facebooku.

Rafał Paczkowski nie żyje. Miał na koncie wiele sukcesów

Nie da się ukryć, że Paczkowski mógł się pochwalić wieloma sukcesami. Na koncie miał także kilka nagród. Zdobył Nagrody Akademii Fonograficznej "Fryderyk" w 2003 roku w kategorii Produkcji Muzycznej Roku. Było to wówczas za realizację płyty zespołu Raz, Dwa, Trzy pt. "Trudno nie wierzyć w nic". uznanie Agencja Muzyczna dodała, że w wielu projektach znany kompozytor działał jako muzyk, grający na instrumentach klawiszowych. Znany kompozytor został pożegnany we wzruszających słowach. "Twoja muzyka, praca i przyjaźń na zawsze pozostaną z nami" - napisano. Fani są zdruzgotani informacją. "Ogromny smutek! Wspaniały człowiek i wielki talent!", "Pokój jego duszy", "Spoczywaj w pokoju" - czytamy. Póki co, przyczyna jego śmierci nie jest znana.