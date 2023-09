Agata Duda pojawiła się u boku męża na inauguracji "Narodowego Czytania" w Ogrodzie Saskim. W tym roku w ramach akcji wybrano książkę "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Oprócz pary prezydenckiej w wydarzeniu wzięło udział ponad 20 aktorów, w tym m.in. Rafał Zawierucha czy Jerzy Zielnik. My zwróciliśmy uwagę na odświeżoną fryzurę Agaty Dudy. Jak się okazuje, zyskała aprobatę eksperta.

REKLAMA

Zobacz wideo Malwina Wędzikowska ocenia styl Agaty Dudy. "Gdybym dostała ją w swoje ręce, na pewno coś bym zmieniła"

Stylista włosów pozytywnie o fryzurze Agaty Dudy: Jeszcze kilka centymetrów zapuszczania i będzie naprawdę dobrze

Michał Musiał to redaktor Plotka, ale także stylista modowy i stylista fryzur. W jego opinii pierwsza dama idzie w dobrym kierunku ze swoją fryzurą. Ekspert podkreśla, że bob jest korzystniejszy dla Agaty Dudy od krótkiej, mocno wylakierowanej fryzury, do której przyzwyczaiła nas przez lata.

"Wyraźnie widać, że Agata Duda zmierza ku dłuższym włosom. Jej fryzura w końcu nabiera bardziej nowoczesnej formy. Jasny kolor doskonale pasuje do nowej długości i świetnie współgra z urodą Agaty Dudy. Jeszcze kilka centymetrów zapuszczania i będzie naprawdę dobrze. Pierwsza dama będzie wyglądać zdecydowanie lepiej w prostym bobie niż krótkiej, mocno wylakierowanej fryzurze, którą nosiła przez lata" - powiedział Michał Musiał.

Agata Duda, Andrzej Duda Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Agata Duda szła za rękę z prezydentem przez Ogród Saski

Dodajmy, że opinia naszego eksperta nie jest odosobniona. Metamorfozę uczesania Agaty Dudy skomentowała także Ewa Rubasińska tuż po obchodach Święta Wojska Polskiego. "Bardzo odmładza i odświeża wizerunek. Doskonale pasuje do kształtu twarzy pierwszej damy. Rysy twarzy nabrały miękkości i delikatności" - komentowała wówczas. Warto podkreślić, że na "Narodowe Czytanie" Duda zdecydowała się na zwiewną kremową sukienkę z czarnymi elementami. Do kreacji dobrała szpilki w tym samym odcieniu. Komentatorzy zauważyli także, że para prezydencka przechadzała się przez Ogród Saski, trzymając się za ręce, a nie jest to zbyt częsty widok. Jak oceniacie stylizację pierwszej damy? Podzielcie się z nami swoją opinią w komentarzach.

Agata Duda, Andrzej Duda Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl