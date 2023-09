Edward Miszczak narobił szumu wokół programu "Nasz nowy dom", zwalniając z niego Katarzynę Dowbor. Jednak czy zmiana prowadzącej flagową produkcję programu wyszła Polsatowi na dobre? Okazuje się, że póki co nie. Za nami pierwszy odcinek z Elżbietą Romanowską i przyszedł czas na rozliczenie. Wyniki oglądalności mówią same za siebie.

Oglądalność "Nasz nowy dom" z Elżbietą Romanowską

Po tym, jak Katarzyna Dowbor została niespodziewanie zwolniona z programu "Nasz nowy dom", zawiedzeni fani programu pisali licznie w internecie, że nie będą go już oglądać. Okazuje się, że obietnicy dotrzymali. Jak podają Wirtualne Media, pokazany kilka dni temu w Polsacie pierwszy odcinek nowego sezonu "Nasz nowy dom", z udziałem Elżbiety Romanowskiej w roli prowadzącej, oglądało średnio 904 tys. osób. Tym samym to o 140 tys. widzów mniej niż miało otwarcie programu w analogicznym okresie przed rokiem, kiedy jego gospodynią była jeszcze Katarzyna Dowbor. Edward Miszczak pożałuje więc jej zwolnienia?

Zwrócił uwagę na samochód z programu

Przypomnijmy, że gdy Edward Miszczak zwalniał Katarzynę Dowbor, nawiązał do samochodu, jakim poruszała się w trakcie nagrań. Zaznaczmy, że to nie był jej wymysł. "Dowiedziałam się od pana Edwarda Miszczaka, że program zostaje, i bardzo dobrze, bo jest ogromnie potrzebny ludziom, ale dlaczego ja mam odejść? Usłyszałam: 'A dlaczego pani podjeżdżała takim dużym samochodem? Nikt nie uwierzy, że kierowała nim pani aż z Warszawy'. Tak było zapisane w scenariuszu, a scenariusz można przecież zmienić... To była miła rozmowa o niczym. Nie usłyszałam żadnego merytorycznego argumentu o tym, co zrobiłam źle" - wspominała gorzko w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów.

Jest też gorzej niż na wiosnę

Otwarcie "Nasz nowy dom" z Elżbietą Romanowską nie przebiło też wiosennej odsłony programu. Ostatnią - 20. edycję programu z Katarzyną Dowbor oglądać można było na antenie Polsatu od 2 marca do 18 maja br. Z danych Nielsen Audience Measurement, które cytował portal Wirtualnemedia.pl, wynikało, że w wiosennej ramówce br. format oglądało średnio 996 tys. osób. Co ciekawe, widownia programu w porównaniu do edycji pokazywanej w analogicznym okresie rok temu wzrosła aż o 45 tys. widzów. Czyli za czasów Katarzyny Dowbor widownia rosła, a póki co przy Elżbiecie Romanowskiej maleje... Zaskoczeni?