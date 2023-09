Monika Olejnik chętnie uczestniczy w wielu kulturalnych wydarzeniach. W ostatnich tygodniach można ją było dostrzec na Top Of The Top Festivalu w Sopocie, koncercie Dawida Podsiadło na Stadionie Narodowym, a także na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Tam prezentuje się na czerwonym dywanie w często ekstrawaganckich kreacjach. Na festiwalowy pokaz filmu Małgorzaty Szumowskiej wybrała czerwoną kreację. Jednak to nie kolor przyciągnął naszą uwagę.

Olejnik zachwyca w Wenecji. Postawiła na kreację z odważnie odsłoniętymi plecami

Monika Olejnik na czerwonym dywanie w Wenecji zaprezentowała się w czerwonej sukience maksi. Mimo zachowawczego przodu kreacja wcale nie należała do skromnych. Uwagę zwracały odważnie odsłonięte plecy i głębokie rozcięcie. Sandałki na wysokim obcasie optycznie wysmukliły sylwetkę dziennikarki i dodały całości pazura. Modowy charakter podkreśliła torebka i duże kolczyki. Wszystko było bardzo przemyślane i dało fenomenalny efekt.

Monika Olejnik z partnerem Fot. Instagram.com/monikaolejnik_official screen

Olejnik pod wrażeniem nowego filmu Szumowskiej. "Bolesna opowieść o transpłciowości"

Monika Olejnik podzieliła się też z fanami na Instagramie kilkoma ujęciami z Wenecji. Na zdjęciach pozuje ze swoim partnerem, Małgorzatą Szumowską, a także Joanną Kulig czy Mateuszem Więcławkiem. Dziennikarka była pod dużym wrażeniem nowego filmu Szumowskiej. Postanowiła krótko zrecenzować go w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że tegoroczny Festiwal w Wenecji kończy się w sobotę 9 września galą rozdania nagród. Wśród pretendentów do Złotych Lwów, głównej nagrody festiwalu, wymienia się m.in. Agnieszkę Holland i jej "Zieloną granicę".

Światowa premiera filmu "Kobieta z..." na Festiwalu w Wenecji. Małgorzata Szumowska i Michał Englert z czułością pokazali nam świat osób, które czują się wykluczone. To przepiękny obraz i bolesna opowieść o transpłciowości. Jak żyć w obcym ciele, bez tolerancji, akceptacji rodziców. To historia, która nami wstrząsa. Świetne role aktorskie: Joanna Kulig, Małgorzata Hajewska, Mateusz Więcławek, Bogumiła Bajor, Jacek Braciak, Marta Nieradkiewicz, Franek Englert - napisała Monika Olejnik na Instagramie.

Monika Olejnik Fot. Instagram.com/monikaolejnik_official screen