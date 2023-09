Robert Lewandowski udzielił niedawno Meczykom wywiadu, którego echa nie milkną. Najlepszy polski napastnik otwarcie skrytykował w nim polską reprezentację mężczyzn w piłkę nożną, stwierdzając, że "nie ma osobowości". Do jego słów odniosło się mnóstwo osób ze świata mediów i sportu.

Mariola Bojarska-Ferenc ostro o piłkarzach. "Uderzyła im sodówka"

Jedną z nich jest Mariola Bojarska-Ferenc, która była pierwszą polską trenerką. Dziennikarka Plotka, Karolina Sobocińska, zapytała obecną na pokazie Deni Cler ekspertkę o głośny wywiad Roberta - czy miał rację, mówiąc, że polscy piłkarze, grający w kadrze, "nie mają osobowości". Bojarska-Ferenc przyznała, że niektórym z nich odbiła "sodówka" i bardziej skupiają się na swoim wizerunku niż na grze.

"Robert wie pewnie więcej niż ja. Myślę, że ta drużyna trochę teraz jest rozbita, co widać po wynikach. Wczoraj chyba widziałam, nie pamiętam na jakim kanale, bardzo ciekawy wywiad z Robertem - z pewnością jest to mądry, empatyczny mężczyzna i trudno go obwiniać o wszystkie porażki Polski, no bo on jest jeden, a ich jest przecież trochę więcej na boisku, jest to gra jednak zespołowa. Ale ma trochę w tym racji. Ja też miałam takie wrażenie, że przyszedł taki moment, że troszkę sodówka niektórym odbiła do głowy, że za bardzo piłkarze zajęli się sobą, swoim wyglądem, wizerunkiem, tzw. "szpanem", a jednak póki jest się w kadrze narodowej, reprezentuje się Polskę, trzeba się mocno skupić na grze. Nawet takie małe rzeczy naprawdę mocno rozpraszają - przyznała.

Bojarska-Ferenc wie, co to wyrzeczenia. Również reprezentowała Polskę

Mariola Bojarska-Ferenc wie, co mówi. Oprócz tego, że jest dziennikarką i producentką telewizyjną, zawodowo zajmowała się sportem. Ukończyła studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uprawiała gimnastykę artystyczną i należała do kadry narodowej. Następnie została instruktorką fitnessu i członkinią światowych organizacji fitness: IDEA Health and Fitness Association i International Chiropractor’s Association, a także reprezentowała Polskę na międzynarodowych kongresach dotyczących rozwoju fitness. Wywiad z Mariolą obejrzycie wyżej, a zdjęcia trenerki znajdziecie w galerii na górze strony.

