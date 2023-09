Wywiad Marcina Hakiela u Kuby Wojewódzkiego wywołał niemałe poruszenie w mediach. Tancerz dość otwarcie opowiadał o kulisach swojego rozstania z aktorką. Nie zabrakło także wątku wynajęcia prywatnego detektywa. "Jeżeli coś się dzieje nie tak w małżeństwie, to jak masz się dowiedzieć? (...). Poza tym wszyscy moi przyjaciele wiedzą jak to wyglądało. Z szacunku dla moich dzieci i dlatego, że to jest matka moich dzieci, to nie opowiadam całej historii, ale pewnego dnia uznałem, że muszę wynająć nie detektywa, tylko detektywów, żeby dowiedzieć się, co się dzieje" - mówił. Katarzyna Cichopek jak pokazuje na Instagramie - ma ważniejsze sprawy niż przejmowanie się wywiadem byłego męża. Obecnie spędza urlop z ukochanym w słonecznym Egipcie.

Zobacz wideo Jonatan Kilczewski o urządzaniu wnętrza dla Cichopek. Zażyczyła sobie "garderoby marzeń"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w Egipcie. Oglądali mumie

Gwiazda "M jak miłość" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje fanom urywki z prywatnego życia. Na jej profilu na Instagramie nie brakuje też zdjęć z licznych podróży. Aktualnie razem z Maciejem Kurzajewskim wybrali się na prawdziwe rajskie wczasy. Zakochani wypoczywają w gorącym Kairze, ale nie spędzają dni tylko na wylegiwaniu się na plaży. W sieci opowiedzieli o wizycie w jednym z większych muzeów nad Nilem.

Cichopek była zachwycona oglądaniem historycznych eksponatów i efektów prac archeologów. Nie przeraziły ją nawet widoki mumii czy opowieści o klątwach faraonów. Z uśmiechem na ustach pozowała do zdjęć, które na każdym kroku robił jej ukochany.

Czy wiecie, że do czasu odkrycia grobowca Tutanchamona w XX wieku, wszystkie znaleziska na ziemi egipskiej można było zabrać ze sobą? To niesamowite, ile genialnych artefaktów opuściło swoją ojczyznę! Gdzie są teraz? Ile jeszcze skarbów skrywa ziemia Egipska? To wszystko jest fascynujące! Obcowanie z historią, tak bardzo namacalną, jest fenomenalne. Dzisiaj miałam wspaniały pierwszy dzień wycieczki do Kairu. Nigdy wcześniej nie byłam w Egipcie, ale zaczęłam nietypowo od Kairu i wiecie co? Było warto! - napisała.

Fani zachwyceni wspólnymi zdjęciami Kurzopków

Pod wakacyjnymi zdjęciami Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od razu zaczęły pojawiać się pełne zachwytu komentarze. Fani niemal jednogłośnie komplementowali wspólne kadry pary. "Pięknie. Ładnie razem wyglądacie", "Pasujecie mega do siebie", "Widać, że jesteście szczęśliwi", "Super para" - rozpływali się internauci. Więcej zdjęć Kurzopków znajdziecie w galerii na górze strony.