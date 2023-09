Honorata Skarbek w świadomości szerszego grona zaistniała w wieku 17 lat, kiedy to zgłosiła się do programu MTV. Stacja miała zorganizować jej wyjątkowe "supersłodkie" urodziny na wzór amerykańskich "sweet sixteen". "Honey", bo taki pseudonim artystyczny przybrała później Skarbek miała dostać od taty samochód marki mini cooper za 90 tys. złotych. Po latach młoda piosenkarka nagrała film w serwisie YouTube, w którym wyjaśniła, że wszystko było wyreżyserowane, a ona sama nie pochodzi wcale z bogatej rodziny. Przez te lata zdążyła jednak zrobić zawrotną karierę muzyczną, a liczby wyświetleń jej piosenek można liczyć w milionach.

REKLAMA

Zobacz wideo Honorata Skarbek stosuje medycynę estetyczną. "Zrobiłam sobie usta"

Honorata Skarbek cierpi na groźne zaburzenie. Podobnie jak 2,5 mln Polaków

Choć Honorata dziś ma stabilną sytuację związaną z karierą i niczego nikomu nie musi już udowadniać, rzadko udziela wywiadów. Bo nie musi. Wyjątek zrobiła dla Plotka i zgodziła się porozmawiać na żywo. Rozmowa została przeprowadzona w formie live'a na Instagramie. W pewnym momencie nasza dziennikarka, Karolina Sobocińska, postanowiła zapytać piosenkarkę o to, czy odczuwa jeszcze czasem stany lękowe.

Nagminnie. Właśnie ostatnio zaczęła mi drętwieć lewa ręka od serca. Muszę się przebadać. Ale to też jest wynikiem moich zaburzeń lękowych. Ja od dziecka, bo powiedzmy 14-15 lat żyję w bardzo dużym stresie, bo zaczęłam już po prostu pracować, zarabiać na siebie, realizować mnóstwo projektów, być w ciągłych rozjazdach po całej Polsce, mieć na sobie ogromną odpowiedzialność i to tak naprawdę po latach widać w zdrowiu. Po prostu we wszystkich aspektach zdrowotnych. Wypadają mi włosy, mam problemy z cerą, drętwieją mi ręce, wiesz, takie bzdury, ale to tak naprawdę jest wynikowa stylu życia, wynikowa tego, w jaki sposób potrafię filtrować stres, nie do końca potrafię, jestem też choleryczką, jestem osobą, która nosi w sobie ogromne pokłady emocji, jestem bardzo wysoko wrażliwa na jakiekolwiek bodźce, które docierają do mnie ze świata zewnętrznego, mam dosyć skomplikowaną osobowość jeśli chodzi o takie moje osobiste radzenie sobie z samą sobą. Ale to też tworzy mnie - wyznała nam Honorata.

Stany lękowe Honoraty pogłębiły się w pandemii. Później schudła ponad 10 kg

Stany lękowe Honoraty pogłębiły się w czasie pandemii koronawirusa w 2020 roku. Skarbek na swoim kanale na platformie YouTube opublikowała film, w którym zdradziła, w jaki sposób udało się jej zrzucić dziesięć kilogramów i przy okazji wyznała, że przymusowa kwarantanna sprawiała, że sporo jadła, była zmęczona, ospała, bez energii, miała ogromne migreny i jej zaburzenia lękowe przybrały na sile. Postanowiła jednak zawalczyć o lepszą sylwetkę i samopoczucie. Cały wywiad możecie obejrzeć na naszym Instagramie (poniżej), a zdjęcia Honoraty znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.