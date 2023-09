"Hotel Paradise". Pierwsze takie Rajskie Rozdanie w historii. Wiemy, kto odpadł

"Hotel Paradise" powrócił na antenę TVN 7 po niedługiej przerwie. Już po kilku odcinkach fani ocenili, że jest to jeden z lepszych sezonów. Emocje od samego początku sięgają zenitu. Do kumulacji doszło podczas Rajskiego Rozdania, które wyemitowano w piątek 8 września. Internauci od samego rana obstawiali, kto pożegna się z programem tego wieczoru. Ale tego chyba nikt się nie spodziewał.

"Hotel Paradise". Roch jest zagrożony? Dziewczyny nie chciały na to pozwolić

Piątkowy odcinek "Hotelu Paradise" rozpoczął się losowaniem z pomocą od raju. Szymon mógł trafić na zablokowanie pary lub immunitet. Zaraz potem uczestnicy wrócili do pokoi, aby szykować się do wieczornego rozdania. Ci, którym udało się połączyć w pary, robili wszystko, by ten stan utrzymał się do wieczora. Natomiast ci, którzy poczuli się zagrożeni, zaczęli szukać innych opcji. Kornelia natomiast zamiast o siebie, martwiła się o Rocha. "Wszyscy lubimy Rośka..." - zaczęła w rozmowie z Łucją. Później obie dziewczyny zaczęły obmyślać plan, aby Alicja na pewno stanęła z nim w parze. "Przemyśl konsekwencje, że Roch może odpaść" - zwróciła się do 22-latki.

Sam Roch natomiast zdawał się zbytnio nie przejmować faktem, że może opuścić program. Jego głowę bardziej zajmowało to, co założy na wieczór. W przeciwieństwie do Michała, który był drugim zagrożonym uczestnikiem. Na chwilę przed rajskim zaczął się nawet żegnać z pozostałymi mieszkańcami hotelu.

Mam taką ulgę, że kończy się taka gra, która jest tutaj - mówił.

Stary, tu nikt nie chce, żebyś teraz odszedł. Poznałeś nas, a my poznaliśmy ciebie - odpowiedział Roch.

"Hotel Paradise". Wiemy, kto odpadł. Spodziewaliście się?

W końcu nadeszła wyczekana chwila. Klaudia El Dursi powitała uczestników w zjawiskowej czerwonej sukni. Szymon zaryzykował i na rozdaniu stanął za Łucją. Choć nie podchodził zbyt pewnie do niej. Patryk zdecydował się zbudować nową parę z Kornelią. Prawdziwe emocje zaczęły się, kiedy do wyboru został już tylko Roch i Michał. Ten pierwszy postawił wszystko na jedną kartę i zaryzykował z Alicją.

Mam nadzieję, że zbudujemy tutaj poważną relację, która zostanie z nami po hotelu - wytłumaczył swój wybór.

Tymczasem prowadząca zaskoczyła wszystkich. Przedstawiła nowych mieszkańców hotelu - Justynę i Pawła. Nie przyszli z pustymi rękami, a z immunitetem dla jednego z chłopaków. Oni mieli tylko 15 sekund, aby przekonać, że to właśnie ich należy uratować. Szansę otrzymał Michał i zdecydował się wybrać Łucję. W wyniku tej decyzji program musiał opuścić Szymon. Spodziewalibyście się?