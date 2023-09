Bruce Springsteen nagle odwołał koncerty. Niepokojące doniesienia o jego zdrowiu

Bruce Springsteen to 73-letni amerykański muzyk, który od 50 lat spełnia się jako artysta. Swego czasu miał nawet okazję zagrać podczas przerwy w SuperBowl. Piosenkarz od kilku miesięcy jest w trasie koncertowej po Europie i Stanach Zjednoczonych, która nagle została przerwana. Początkowo musiał przełożyć daty w Filadelfii, a teraz zapowiada, że zniknie na dłużej. Zagraniczne media przekazują, że ma poważne problemy ze zdrowiem.

Bruce Springsteen przekłada trasę koncertową

7 września na Instagramie Bruce'a Springsteena ukazało się oświadczenie, w którym poinformowano, że ze względu na problemy ze zdrowiem, jest on zmuszony przesunąć wrześniową część trasy koncertowej. Decyzja została podjęta pod namową lekarzy. "Bruce Springsteen i The E Street Band przełożyli wszystkie występy obecnie zaplanowane na wrzesień 2023 roku, począwszy od jutrzejszego występu zaplanowanego na JMA Wireless Dome w Syracuse w Nowym Jorku. Pan Springsteen jest leczony z powodu objawów choroby wrzodowej żołądka, a jego doradcy medyczni decydują o przełożeniu pozostałej części swoich wrześniowych występów" - czytamy na Instagramie Bruce'a Springsteena.

Daily Mail dotarł do osoby z bliskiego otoczenia artysty, która nie ma zbyt dobrych wieści. Bruce Springsteen kilka tygodni temu znów zachorował na Covid-19, co było powodem odwołania koncertów w Stanach Zjednoczonych. Bardzo się to na nim odbiło - dowiadujemy się.

"Bruce ma za sobą kilka trudnych lat. Chorował kilkukrotnie na Covid-19, a nawet musiał odwoływać ostatnie koncerty przez zarażenie się nowymi odmianami. To działo się zaledwie kilka tygodni temu i bardzo odbija się na kimś w jego wieku. To miało ogromny wpływ na jego samopoczucie" - przekazuje źródło Daily Mail.

Bruce Springsteen jest załamany

Póki co wyniki Bruce'a Springsteena nie są niepokojące. Bliscy i lekarze zalecają mu jednak, aby skupił się na zdrowiu. On jednak jest tym niepocieszony. Bardzo chciałby już wrócić na scenę, co na ten moment jest wykluczone. Jego stan zdrowia mógłby się pogorszyć. Zdjęcia Springsteena znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Wszyscy chcieliby, żeby skupił się na swoim zdrowiu. Bruce nienawidzi tego, że nie może robić tego, co kocha. Chociaż diagnoza nie jest poważna, możliwe, że będzie musiał przejść operację wrzodów.

Z kolei inne źródło portalu przekazuje, że muzyk ma się dobrze i potrzebuje kilku tygodni odpoczynku. Wrzody nie dają mu możliwości koncertowania na najwyższym poziomie, a on na występach chciałby przekazać fanom jak najlepszą energię. Pozostaje mieć nadzieję, że szybko wróci do zdrowia.